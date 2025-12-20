https://crimea.ria.ru/20251220/zayavlenie-zelenskogo-o-mirnom-soglashenii-i-proval-mobilizatsii-glavnoe-1151847644.html

Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное

Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения может не быть. Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл РИА Новости Крым, 20.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения может не быть. Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* признал провал мобилизационной кампании в стране. Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Строительство нового отделения экстренной помощи в Симферополе закончат в первом полугодии 2026 года. Шесть человек погибли в массовом ДТП в Омской области. Умер народный артист России Анатолий ЛобоцкийО главных события и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Зеленского о мирном соглашенииГлава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет. По его словам, для Киева "важен мир справедливый и крепкий, с сильными гарантиями безопасности". Зеленский добавил, что "соглашение есть, когда оно не только на бумаге, а когда оно подписано лидерами и когда война остановлена".Также глава киевского режима допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России.Провал мобилизации на УкраинеНачальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев сам разрушил свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию.По его словам, действия, которые привели к этому провалу, производились внутри самой Украины, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".Освобождение двух населенных пунктов в зоне СВОВооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. В Сумской области бойцы группировки "Север" освободили Высокое.Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Строительство отделения экстренной медпомощи в СимферополеСтроительство нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на базе городской клинической больницы № 7 в Симферополе будет завершено в первой половине 2026 года, сообщил глава Сомина Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, поставка комплектующих материалов идет по графику, определены объемы работ на ближайший период.Ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи в регионе.ДТП с шестью погибшими в Омской областиШесть человек погибли в результате массового ДТП с в Омской области.По данным регионального управления МВД, водитель Volvo выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус ПАЗ. затем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo.Погибли водитель ПАЗа и пять пассажиров. Еще восемь человек, в том числе двое детей, пострадали.Смерть народного артиста Анатолия ЛобоцкогоСоветский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет, сообщила актриса Юлия Рутберг.По ее словам, причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.Широкую известность Лобоцкому принесла роль в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", за которую впоследствии актер получил приз в номинации "лучшая мужская роль" на IX Всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. Кинокартина принесла Лобоцкому широкую известность.Сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, в том числе "Адмиралъ" (2009), "Катя. Военная история" (2009), "Поп" (2010), "Калашников" (2020), "Молодежка" и других.В 2013 году Лобоцкому присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

