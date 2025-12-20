Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/zayavlenie-zelenskogo-o-mirnom-soglashenii-i-proval-mobilizatsii-glavnoe-1151847644.html
Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное
Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения может не быть. Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T22:30
2025-12-20T22:30
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения может не быть. Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* признал провал мобилизационной кампании в стране. Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Строительство нового отделения экстренной помощи в Симферополе закончат в первом полугодии 2026 года. Шесть человек погибли в массовом ДТП в Омской области. Умер народный артист России Анатолий ЛобоцкийО главных события и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Зеленского о мирном соглашенииГлава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет. По его словам, для Киева "важен мир справедливый и крепкий, с сильными гарантиями безопасности". Зеленский добавил, что "соглашение есть, когда оно не только на бумаге, а когда оно подписано лидерами и когда война остановлена".Также глава киевского режима допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России.Провал мобилизации на УкраинеНачальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев сам разрушил свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию.По его словам, действия, которые привели к этому провалу, производились внутри самой Украины, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".Освобождение двух населенных пунктов в зоне СВОВооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. В Сумской области бойцы группировки "Север" освободили Высокое.Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Строительство отделения экстренной медпомощи в СимферополеСтроительство нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на базе городской клинической больницы № 7 в Симферополе будет завершено в первой половине 2026 года, сообщил глава Сомина Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, поставка комплектующих материалов идет по графику, определены объемы работ на ближайший период.Ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи в регионе.ДТП с шестью погибшими в Омской областиШесть человек погибли в результате массового ДТП с в Омской области.По данным регионального управления МВД, водитель Volvo выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус ПАЗ. затем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo.Погибли водитель ПАЗа и пять пассажиров. Еще восемь человек, в том числе двое детей, пострадали.Смерть народного артиста Анатолия ЛобоцкогоСоветский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет, сообщила актриса Юлия Рутберг.По ее словам, причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.Широкую известность Лобоцкому принесла роль в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", за которую впоследствии актер получил приз в номинации "лучшая мужская роль" на IX Всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. Кинокартина принесла Лобоцкому широкую известность.Сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, в том числе "Адмиралъ" (2009), "Катя. Военная история" (2009), "Поп" (2010), "Калашников" (2020), "Молодежка" и других.В 2013 году Лобоцкому присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251220/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-udarov-po-odesse-1151847218.html
https://crimea.ria.ru/20251220/turtsiya-usilivaet-zaschitu-kriticheski-vazhnykh-obektov-v-chernom-more-1151842272.html
https://crimea.ria.ru/20251220/tramp-kak-yavlenie-evropa-i-zelenskiy-ischut-shans-sorvat-mirnye-peregovory-1151832386.html
https://crimea.ria.ru/20251220/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-pogody-1151848204.html
https://crimea.ria.ru/20251220/12-letniy-podrostok-iz-khimok-pogib-ot-vzryva-pirotekhnicheskogo-ustroystva-1151851677.html
https://crimea.ria.ru/20251220/oblomki-dronov-upali-na-puti-v-voronezhskoy-oblasti--chto-izvestno-1151839503.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное

Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации на Украине – главное за день

22:30 20.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения может не быть. Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* признал провал мобилизационной кампании в стране. Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Строительство нового отделения экстренной помощи в Симферополе закончат в первом полугодии 2026 года. Шесть человек погибли в массовом ДТП в Омской области. Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
О главных события и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Зеленского о мирном соглашении

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет. По его словам, для Киева "важен мир справедливый и крепкий, с сильными гарантиями безопасности". Зеленский добавил, что "соглашение есть, когда оно не только на бумаге, а когда оно подписано лидерами и когда война остановлена".
Также глава киевского режима допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России.
Владимир Зеленский и Александр Сырский
18:10
Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе

Провал мобилизации на Украине

Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев сам разрушил свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию.
По его словам, действия, которые привели к этому провалу, производились внутри самой Украины, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
14:54
Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море

Освобождение двух населенных пунктов в зоне СВО

Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.
По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. В Сумской области бойцы группировки "Север" освободили Высокое.
Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Президент США Дональд Трамп
17:43Радио "Спутник в Крыму"
Трамп как явление: Европа и Зеленский ищут шанс сорвать мирные переговоры

Строительство отделения экстренной медпомощи в Симферополе

Строительство нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на базе городской клинической больницы № 7 в Симферополе будет завершено в первой половине 2026 года, сообщил глава Сомина Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, поставка комплектующих материалов идет по графику, определены объемы работ на ближайший период.
Ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи в регионе.
Туман в горах - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
17:47
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды

ДТП с шестью погибшими в Омской области

Шесть человек погибли в результате массового ДТП с в Омской области.
По данным регионального управления МВД, водитель Volvo выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус ПАЗ. затем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo.
Погибли водитель ПАЗа и пять пассажиров. Еще восемь человек, в том числе двое детей, пострадали.
Место преступления
21:37
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства

Смерть народного артиста Анатолия Лобоцкого

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет, сообщила актриса Юлия Рутберг.
По ее словам, причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Широкую известность Лобоцкому принесла роль в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", за которую впоследствии актер получил приз в номинации "лучшая мужская роль" на IX Всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. Кинокартина принесла Лобоцкому широкую известность.
Сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, в том числе "Адмиралъ" (2009), "Катя. Военная история" (2009), "Поп" (2010), "Калашников" (2020), "Молодежка" и других.
В 2013 году Лобоцкому присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства.
Железнодорожные пути. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
12:17
Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное
22:03Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
21:3712-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
21:31В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
21:09Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
20:47Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье
20:14В "КРЫМ-СПАС" назвали самые опасные горы для туристов
19:44Губернаторские елки в Севастополе посетят 12 тысяч детей
19:10Как уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога
18:47В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
18:31В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
18:10Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе
17:47В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
17:43Трамп как явление: Европа и Зеленский ищут шанс сорвать мирные переговоры
17:10Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский
16:43Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
16:16Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек
15:44Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров
15:16Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
14:54Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
Лента новостейМолния