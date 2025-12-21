https://crimea.ria.ru/20251221/v-samarskoy-oblasti-propali-chetvero-malenkikh-detey-1151854320.html

В Самарской области пропали четверо маленьких детей

В Самарской области пропали четверо маленьких детей

Четверо детей пропали в одном из поселков Самарской области, сообщили в МВД по региону. 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не... РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T07:36

2025-12-21T07:36

2025-12-21T07:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Четверо детей пропали в одном из поселков Самарской области, сообщили в МВД по региону. 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не вернулись домой после прогулки. Поиском детей занимается полиция области, Росгвардия и волонтеры.После обращения за помощью родителей детей был поднят по тревоге личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району. В МВД составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров, проинформировали в полиции.Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия, уведомили в МВД. Помощь в розыске детей оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

