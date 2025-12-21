Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области пропали четверо маленьких детей - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/v-samarskoy-oblasti-propali-chetvero-malenkikh-detey-1151854320.html
В Самарской области пропали четверо маленьких детей
В Самарской области пропали четверо маленьких детей - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В Самарской области пропали четверо маленьких детей
Четверо детей пропали в одном из поселков Самарской области, сообщили в МВД по региону. 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T07:36
2025-12-21T07:36
новости
самарская область
дети
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
лизаалерт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_f069f0fbd05f174c29ff9731741fe042.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Четверо детей пропали в одном из поселков Самарской области, сообщили в МВД по региону. 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не вернулись домой после прогулки. Поиском детей занимается полиция области, Росгвардия и волонтеры.После обращения за помощью родителей детей был поднят по тревоге личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району. В МВД составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров, проинформировали в полиции.Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия, уведомили в МВД. Помощь в розыске детей оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
самарская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9589da0c03ee67f6deb2ba7edd0bd75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, самарская область, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), лизаалерт, происшествия
В Самарской области пропали четверо маленьких детей

Четверо маленьких детей пропали в Самарской области – их ищут правоохранители и волонтеры

07:36 21.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Четверо детей пропали в одном из поселков Самарской области, сообщили в МВД по региону. 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения не вернулись домой после прогулки. Поиском детей занимается полиция области, Росгвардия и волонтеры.
"Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", – сообщили правоохранители.
После обращения за помощью родителей детей был поднят по тревоге личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району. В МВД составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров, проинформировали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия, уведомили в МВД. Помощь в розыске детей оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиСамарская областьдетиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ЛизаАлертПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
08:09130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
07:52Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
07:36В Самарской области пропали четверо маленьких детей
07:10Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 декабря
22:30Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное
22:03Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
21:3712-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
21:31В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
21:09Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
20:47Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье
20:14В "КРЫМ-СПАС" назвали самые опасные горы для туристов
19:44Губернаторские елки в Севастополе посетят 12 тысяч детей
19:10Как уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога
18:47В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
18:31В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
18:10Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе
17:47В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Лента новостейМолния