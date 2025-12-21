https://crimea.ria.ru/20251221/morskoy-transport-v-sevastopole-ostanovilsya-iz-za-tumana-1151855040.html
Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
В Севастополе из-за непогоды остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 21.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщает профильный городской департамент.
07:52 21.12.2025 (обновлено: 07:54 21.12.2025)