Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
В Севастополе из-за непогоды остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T07:52
2025-12-21T07:54
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщает профильный городской департамент.
севастополь
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана

В Севастополе из-за тумана остановили движение морского пассажирского транспорта

07:52 21.12.2025 (обновлено: 07:54 21.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщает профильный городской департамент.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий (туман)", – сказано в сообщении.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
