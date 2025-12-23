Рейтинг@Mail.ru
Генштаб Украины признал потерю Северска - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Генштаб Украины признал потерю Северска
Генштаб Украины признал потерю Северска - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Генштаб Украины признал потерю Северска
Спустя две недели после освобождения российскими силами Северска в Донецкой Народной Республике генштаб Украины признал потерю города. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Спустя две недели после освобождения российскими силами Северска в Донецкой Народной Республике генштаб Украины признал потерю города. Об этом сказано в сообщении генштаба ВСУ в Telegram-канале.11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что город Северск освобожден. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.17 декабря президент России Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим Северск и поблагодарил бойцов за то, что они в сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, освободили город.Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
Генштаб Украины признал потерю Северска

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Спустя две недели после освобождения российскими силами Северска в Донецкой Народной Республике генштаб Украины признал потерю города. Об этом сказано в сообщении генштаба ВСУ в Telegram-канале.
11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что город Северск освобожден. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.

"Отошли из населенного пункта", – сказано в сообщении.

17 декабря президент России Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим Северск и поблагодарил бойцов за то, что они в сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, освободили город.
Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
