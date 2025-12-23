https://crimea.ria.ru/20251223/genshtab-ukrainy-priznal-poteryu-severska-1151926146.html
Генштаб Украины признал потерю Северска
Генштаб Украины признал потерю Северска - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Генштаб Украины признал потерю Северска
Спустя две недели после освобождения российскими силами Северска в Донецкой Народной Республике генштаб Украины признал потерю города. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T19:49
2025-12-23T19:49
2025-12-23T19:49
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151926027_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_98ef92f8bef1d1861c547531bd0fb55b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Спустя две недели после освобождения российскими силами Северска в Донецкой Народной Республике генштаб Украины признал потерю города. Об этом сказано в сообщении генштаба ВСУ в Telegram-канале.11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что город Северск освобожден. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.17 декабря президент России Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим Северск и поблагодарил бойцов за то, что они в сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, освободили город.Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плануПочти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФПутин обозначил положение дел в зоне спецоперации
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151926027_329:0:1400:803_1920x0_80_0_0_1f7c49af770b4887d55542d1e976067e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Генштаб Украины признал потерю Северска
Генштаб ВСУ спустя две недели признал потерю Северска в Донбассе