Рейтинг@Mail.ru
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/pochti-polovina-zdaniy-v-konstantinovke-pereshli-pod-kontrol-voysk-rf-1151589651.html
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, 45% зданий в населенном пункте находятся... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T18:05
2025-12-11T18:05
новости сво
валерий герасимов
генштаб мо рф
вооруженные силы россии
группировка войск "южная"
группировка войск "днепр"
группировка войск "центр"
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151508391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a4a04a88445f6b6f3f63e555586277b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем армии России. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.Также начальник генштаба доложил Путину об освобождении города Северск в ДНР.Группировка войск "Центр" осуществляет уничтожение окруженных формирований противника восточнее перешедшего под полный контроль российских войск Красноармейска. Также освобожден населенный пункт Ровное, ведутся бои в Светлом."В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города", - отметил Герасимов.Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в Днепропетровской области. Ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка.Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и восточной части Запорожской области.Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом, заключил Герасимов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251211/gerasimov-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-kucherovki-i-kurilovki-1151589260.html
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151508391_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75e9dad1a73af541647be8fc0c8631c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, валерий герасимов, генштаб мо рф, вооруженные силы россии, группировка войск "южная", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", донецкая народная республика (днр), события в донбассе, днепропетровская область, запорожская область, новости
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ

45% зданий в Константиновке перешли под контроль Вооруженных сил РФ – Герасимов

18:05 11.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем армии России. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

"Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновке. 45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем", - сказал Герасимов.

Также начальник генштаба доложил Путину об освобождении города Северск в ДНР.
Группировка войск "Центр" осуществляет уничтожение окруженных формирований противника восточнее перешедшего под полный контроль российских войск Красноармейска. Также освобожден населенный пункт Ровное, ведутся бои в Светлом.
"В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города", - отметил Герасимов.
Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в Днепропетровской области. Ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка.
Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и восточной части Запорожской области.
"Продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполем. Войска группировки "Днепр" на запорожском направлении освободили населенный пункт Новоданиловка. Продолжаются боевые действия по овладению Приморским и уничтожению формирований противника, окруженных в Степногорске", - доложил начальник Генштаба ВС РФ.
Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом, заключил Герасимов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
17:46
Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
 
Новости СВОВалерий ГерасимовГенштаб МО РФВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеДнепропетровская областьЗапорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
19:42Зеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ
19:36Рейд в Севастополе открыли
19:25В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:18Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
19:0518-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
18:51В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
18:35Не надо других: какие горы находятся в Крыму
18:19Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
18:16Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
18:11Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
Лента новостейМолния