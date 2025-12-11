https://crimea.ria.ru/20251211/pochti-polovina-zdaniy-v-konstantinovke-pereshli-pod-kontrol-voysk-rf-1151589651.html
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, 45% зданий в населенном пункте находятся... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем армии России. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.Также начальник генштаба доложил Путину об освобождении города Северск в ДНР.Группировка войск "Центр" осуществляет уничтожение окруженных формирований противника восточнее перешедшего под полный контроль российских войск Красноармейска. Также освобожден населенный пункт Ровное, ведутся бои в Светлом."В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города", - отметил Герасимов.Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в Днепропетровской области. Ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка.Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и восточной части Запорожской области.Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом, заключил Герасимов.
Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
45% зданий в Константиновке перешли под контроль Вооруженных сил РФ – Герасимов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем армии России. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
"Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновке. 45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем", - сказал Герасимов.
Также начальник генштаба доложил Путину об освобождении города Северск
в ДНР.
Группировка войск "Центр" осуществляет уничтожение окруженных формирований противника восточнее перешедшего под полный контроль российских войск Красноармейска. Также освобожден населенный пункт Ровное, ведутся бои в Светлом.
"В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города", - отметил Герасимов.
Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в Днепропетровской области. Ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка.
Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и восточной части Запорожской области.
"Продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполем. Войска группировки "Днепр" на запорожском направлении освободили населенный пункт Новоданиловка. Продолжаются боевые действия по овладению Приморским и уничтожению формирований противника, окруженных в Степногорске", - доложил начальник Генштаба ВС РФ.
Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом, заключил Герасимов.
Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом, заключил Герасимов.