Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем армии России. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.Также начальник генштаба доложил Путину об освобождении города Северск в ДНР.Группировка войск "Центр" осуществляет уничтожение окруженных формирований противника восточнее перешедшего под полный контроль российских войск Красноармейска. Также освобожден населенный пункт Ровное, ведутся бои в Светлом."В Димитрове освобождена вся южная часть. Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города", - отметил Герасимов.Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в Днепропетровской области. Ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка.Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и восточной части Запорожской области.Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом, заключил Герасимов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

