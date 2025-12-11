Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин

https://crimea.ria.ru/20251211/osvobozhdenie-severska-priblizhaet-izgnanie-vsu-iz-donbassa--putin-1151590245.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции.В четверг на совещании начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска.Командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев отметил, что освобождение этого города создает условия для дальнейшего развития наступления в направлении крупного города Славянск.Президент России обратил внимание, что взятие Северска стало возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединений, соединений, штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, всех боевых действий, а также решение вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения.Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

