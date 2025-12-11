Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/osvobozhdenie-severska-priblizhaet-izgnanie-vsu-iz-donbassa--putin-1151590245.html
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
Освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T18:19
2025-12-11T18:19
новости сво
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
группировка войск "южная"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150909018_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_ea4c2663562124e7ea9bb3173e10cefd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции.В четверг на совещании начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска.Командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев отметил, что освобождение этого города создает условия для дальнейшего развития наступления в направлении крупного города Славянск.Президент России обратил внимание, что взятие Северска стало возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединений, соединений, штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, всех боевых действий, а также решение вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения.Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150909018_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f9740d92dde8fc155a6e56bb529c7de6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, группировка войск "южная"
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин

Освобождение Северска значительно приближает изгнание ВСУ с территории Донбасса – Путин

18:19 11.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции.
В четверг на совещании начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска.
"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое, успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - сказал глава государства.
Командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев отметил, что освобождение этого города создает условия для дальнейшего развития наступления в направлении крупного города Славянск.
Президент России обратил внимание, что взятие Северска стало возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединений, соединений, штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, всех боевых действий, а также решение вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения.
"Нельзя не отметить и роль личного состава в целом, младших командиров в ходе подготовки и слаживания штурмовых групп. Благодарю вас всех за службу, товарищи", - добавил глава государства.
Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОВладимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииГруппировка войск "Южная"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
19:42Зеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ
19:36Рейд в Севастополе открыли
19:25В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:18Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
19:0518-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
18:51В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
18:35Не надо других: какие горы находятся в Крыму
18:19Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
18:16Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
18:11Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
Лента новостейМолния