Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
В Черноморском районе Крыма, а также под Алуштой обесточены четыре населенных пункта из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T16:12
2025-12-18T16:12
2025-12-18T16:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, а также под Алуштой обесточены четыре населенных пункта из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в четверг после 15 часов.На предприятии уточнили, что пол Алуштой без света частично остались населенные пункты Нижняя Кутузовка и Изобильное. В Черноморском районе – Черноморское и Новосельское.В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения ФиолентаОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистемуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
В Крыму из-за аварии на сетях от энергоснабжения отключены четыре населенных пункта
16:12 18.12.2025 (обновлено: 16:13 18.12.2025)