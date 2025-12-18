Рейтинг@Mail.ru
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/chetyre-naselennykh-punkta-kryma-obestocheny-iz-za-avarii--podrobnosti-1151792238.html
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
В Черноморском районе Крыма, а также под Алуштой обесточены четыре населенных пункта из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T16:12
2025-12-18T16:13
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993969_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_95b1e4eca69f92850b65d2ecfbf52fb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, а также под Алуштой обесточены четыре населенных пункта из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в четверг после 15 часов.На предприятии уточнили, что пол Алуштой без света частично остались населенные пункты Нижняя Кутузовка и Изобильное. В Черноморском районе – Черноморское и Новосельское.В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения ФиолентаОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистемуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993969_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_fe89e684415a9b4816e3bb621dd2f560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", крым, новости, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии
Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности

В Крыму из-за аварии на сетях от энергоснабжения отключены четыре населенных пункта

16:12 18.12.2025 (обновлено: 16:13 18.12.2025)
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, а также под Алуштой обесточены четыре населенных пункта из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в четверг после 15 часов.
"В городском округе Алушта, а также в Черноморском районе Крыма без энергоснабжения остались четыре населенных пункта из-за аварии на линии электропередачи", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что пол Алуштой без света частично остались населенные пункты Нижняя Кутузовка и Изобильное. В Черноморском районе – Черноморское и Новосельское.
"Планируемое время восстановления электроснабжения по всем объектам – три часа", – заявили в "Крымэнерго".
В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента
Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
 
ГУП РК "Крымэнерго"КрымНовостиНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
16:36Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России
16:12Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
16:03Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
15:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
15:38Инвалид из Крыма просит Путина пересмотреть нормы выдачи электроколясок
15:13Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии
15:03Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в суд
14:55В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон
14:54Два беспилотника сбили над Крымом
14:48Таксистам в России разрешили работать на личных авто: вводится 25% квота
14:37В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
14:28Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
14:23В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
14:03Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса
13:38Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
13:35В Севастополе закрыли рейд
13:25Зеленский сделал заявление о Донбассе
13:15МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
13:05На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
Лента новостейМолния