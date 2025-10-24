Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
В Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с... РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407854_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d3d5709b6500f110fd5f206c7811607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором ГУП РК "Крымэнерго" Максимом Шклярским.По словам Аксенова, в первую очередь трансформаторные подстанции заменят в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение. Глава республики также сообщил, что на сегодняшний день во всех подразделениях предприятия отсутствуют просроченные договоры по технологическим присоединениям к электросетям, где нет необходимости устанавливать новые объекты электросетевого хозяйства. Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что за 9 месяцев зафиксировано 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В Крыму планируют заменить 250 трансформаторных подстанций в 2026 году - Аксенов

14:29 24.10.2025
 
Электросети
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором ГУП РК "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
По словам Аксенова, в первую очередь трансформаторные подстанции заменят в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
"До конца этого года должно быть ликвидировано отставание от плана-графика по замене ТП, возникшее по техническим причинам. К сожалению, сохраняется отставание по договорам, где нужно возводить новые объекты. План-график по этим работам будет актуализирован до 1 декабря и опубликован на сайте "Крымэнерго", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики также сообщил, что на сегодняшний день во всех подразделениях предприятия отсутствуют просроченные договоры по технологическим присоединениям к электросетям, где нет необходимости устанавливать новые объекты электросетевого хозяйства.
Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что за 9 месяцев зафиксировано 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей.
Лента новостейМолния