https://crimea.ria.ru/20251205/kak-vyrastut-tseny-na-produkty-v-krymu-na-novyy-god-1151410364.html

Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год

Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год

Спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – встречается повышение цен. Стоит ли ожидать роста в Крыму и как... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T06:31

2025-12-05T06:31

2025-12-05T06:31

цены в крыму

радио "спутник в крыму"

анатолий гук

минпромторг рк

крым

новости крыма

торговля

экономика крыма

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128979287_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ba26b52e78fb6bb85caafbe9b7bd48db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – встречается повышение цен. Стоит ли ожидать роста в Крыму и как борются со спекулянтами в этот период, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук.По информации начальника управления, на сегодняшний день более чем на 20% в Крыму снизились цены на яйца и овощи по сравнению с декабрем прошлого года. Однако, отмечает он, спекулянтов никто не отменял."С ними мы боремся точечно. Перед Новым годом в любом случае мы будем их выявлять. Как показывает практика, сейчас по баснословной цене будут продавать огурцы, грибы, перец. Есть факты, когда продают овощи по 50-60 рублей, а кто-то стоит рядом и по 100 рублей и более продает", - обозначил специалист.По словам Гука, повышений цен не запланировано."Даже с учетом Нового года, каких-то повышений мы не планируем и не наблюдаем. Нет предпосылок на сегодняшний день, чтобы завысить цену. Будут случаи какого-то спекулятивного характера - будем отрабатывать их непосредственно с Федеральной антимонопольной службой", - заверил он.Как регулируют цены в КрымуСтрого контролируют цены на основную группу социальных товаров, значащихся в правительственном соглашении, заключенном со всеми крупными производителями на полуострове, заверил начальник управления профильного министерства.В общем количестве, по информации собеседника, на сегодняшний день 515 магазинов являются участниками данного соглашения, в котором утвержден перечень из 24 наименований социальных товаров с торговой наценкой в 5%.Специалист заключил, что работа по мониторингу цен в Крыму будет продолжаться и количество проверочных комиссий к Новому году будет только расти, поэтому он настоятельно предостерег продавцов "не играть с ценами", особенно в преддверии праздников.Куда жаловатьсяЕсли вы все же столкнулись с завышением цен в Крыму, советует Анатолий Гук, - стоит обратиться на горячую линию Минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с курсом доллара и ценами к Новому годуЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены в крыму, анатолий гук, минпромторг рк, крым, новости крыма, торговля, экономика крыма, новый год