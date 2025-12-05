Рейтинг@Mail.ru
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – встречается повышение цен. Стоит ли ожидать роста в Крыму и как борются со спекулянтами в этот период, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук.По информации начальника управления, на сегодняшний день более чем на 20% в Крыму снизились цены на яйца и овощи по сравнению с декабрем прошлого года. Однако, отмечает он, спекулянтов никто не отменял."С ними мы боремся точечно. Перед Новым годом в любом случае мы будем их выявлять. Как показывает практика, сейчас по баснословной цене будут продавать огурцы, грибы, перец. Есть факты, когда продают овощи по 50-60 рублей, а кто-то стоит рядом и по 100 рублей и более продает", - обозначил специалист.По словам Гука, повышений цен не запланировано."Даже с учетом Нового года, каких-то повышений мы не планируем и не наблюдаем. Нет предпосылок на сегодняшний день, чтобы завысить цену. Будут случаи какого-то спекулятивного характера - будем отрабатывать их непосредственно с Федеральной антимонопольной службой", - заверил он.Как регулируют цены в КрымуСтрого контролируют цены на основную группу социальных товаров, значащихся в правительственном соглашении, заключенном со всеми крупными производителями на полуострове, заверил начальник управления профильного министерства.В общем количестве, по информации собеседника, на сегодняшний день 515 магазинов являются участниками данного соглашения, в котором утвержден перечень из 24 наименований социальных товаров с торговой наценкой в 5%.Специалист заключил, что работа по мониторингу цен в Крыму будет продолжаться и количество проверочных комиссий к Новому году будет только расти, поэтому он настоятельно предостерег продавцов "не играть с ценами", особенно в преддверии праздников.Куда жаловатьсяЕсли вы все же столкнулись с завышением цен в Крыму, советует Анатолий Гук, - стоит обратиться на горячую линию Минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – встречается повышение цен. Стоит ли ожидать роста в Крыму и как борются со спекулянтами в этот период, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук.

"В декабре совместно с администрациями муниципальных образований мы работаем в усиленном режиме. Мониторинг мы - ежедневно, по информации торговых сетей, налоговой службы, муниципалитетов, которые тоже ежедневно проверяют и торговые сети, и свои местные магазины… Также налажено взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой", - отметил он.

По информации начальника управления, на сегодняшний день более чем на 20% в Крыму снизились цены на яйца и овощи по сравнению с декабрем прошлого года. Однако, отмечает он, спекулянтов никто не отменял.
"С ними мы боремся точечно. Перед Новым годом в любом случае мы будем их выявлять. Как показывает практика, сейчас по баснословной цене будут продавать огурцы, грибы, перец. Есть факты, когда продают овощи по 50-60 рублей, а кто-то стоит рядом и по 100 рублей и более продает", - обозначил специалист.
По словам Гука, повышений цен не запланировано.
"Даже с учетом Нового года, каких-то повышений мы не планируем и не наблюдаем. Нет предпосылок на сегодняшний день, чтобы завысить цену. Будут случаи какого-то спекулятивного характера - будем отрабатывать их непосредственно с Федеральной антимонопольной службой", - заверил он.

Как регулируют цены в Крыму

Строго контролируют цены на основную группу социальных товаров, значащихся в правительственном соглашении, заключенном со всеми крупными производителями на полуострове, заверил начальник управления профильного министерства.
В общем количестве, по информации собеседника, на сегодняшний день 515 магазинов являются участниками данного соглашения, в котором утвержден перечень из 24 наименований социальных товаров с торговой наценкой в 5%.
Специалист заключил, что работа по мониторингу цен в Крыму будет продолжаться и количество проверочных комиссий к Новому году будет только расти, поэтому он настоятельно предостерег продавцов "не играть с ценами", особенно в преддверии праздников.

Куда жаловаться

Если вы все же столкнулись с завышением цен в Крыму, советует Анатолий Гук, - стоит обратиться на горячую линию Минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.
