https://crimea.ria.ru/20251205/kak-vyrastut-tseny-na-produkty-v-krymu-na-novyy-god-1151410364.html
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – встречается повышение цен. Стоит ли ожидать роста в Крыму и как... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T06:31
2025-12-05T06:31
2025-12-05T06:31
цены в крыму
радио "спутник в крыму"
анатолий гук
минпромторг рк
крым
новости крыма
торговля
экономика крыма
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128979287_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ba26b52e78fb6bb85caafbe9b7bd48db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – встречается повышение цен. Стоит ли ожидать роста в Крыму и как борются со спекулянтами в этот период, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук.По информации начальника управления, на сегодняшний день более чем на 20% в Крыму снизились цены на яйца и овощи по сравнению с декабрем прошлого года. Однако, отмечает он, спекулянтов никто не отменял."С ними мы боремся точечно. Перед Новым годом в любом случае мы будем их выявлять. Как показывает практика, сейчас по баснословной цене будут продавать огурцы, грибы, перец. Есть факты, когда продают овощи по 50-60 рублей, а кто-то стоит рядом и по 100 рублей и более продает", - обозначил специалист.По словам Гука, повышений цен не запланировано."Даже с учетом Нового года, каких-то повышений мы не планируем и не наблюдаем. Нет предпосылок на сегодняшний день, чтобы завысить цену. Будут случаи какого-то спекулятивного характера - будем отрабатывать их непосредственно с Федеральной антимонопольной службой", - заверил он.Как регулируют цены в КрымуСтрого контролируют цены на основную группу социальных товаров, значащихся в правительственном соглашении, заключенном со всеми крупными производителями на полуострове, заверил начальник управления профильного министерства.В общем количестве, по информации собеседника, на сегодняшний день 515 магазинов являются участниками данного соглашения, в котором утвержден перечень из 24 наименований социальных товаров с торговой наценкой в 5%.Специалист заключил, что работа по мониторингу цен в Крыму будет продолжаться и количество проверочных комиссий к Новому году будет только расти, поэтому он настоятельно предостерег продавцов "не играть с ценами", особенно в преддверии праздников.Куда жаловатьсяЕсли вы все же столкнулись с завышением цен в Крыму, советует Анатолий Гук, - стоит обратиться на горячую линию Минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с курсом доллара и ценами к Новому годуЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128979287_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5899fe166c32c1649b56707c0b13ca56.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены в крыму, анатолий гук, минпромторг рк, крым, новости крыма, торговля, экономика крыма, новый год
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Цены на продукты в Крыму - будет ли рост на Новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым.
Спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – встречается повышение цен. Стоит ли ожидать роста в Крыму и как борются со спекулянтами в этот период, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук.
"В декабре совместно с администрациями муниципальных образований мы работаем в усиленном режиме. Мониторинг мы - ежедневно, по информации торговых сетей, налоговой службы, муниципалитетов, которые тоже ежедневно проверяют и торговые сети, и свои местные магазины… Также налажено взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой", - отметил он.
По информации начальника управления, на сегодняшний день более чем на 20% в Крыму снизились цены на яйца и овощи по сравнению с декабрем прошлого года. Однако, отмечает он, спекулянтов никто не отменял.
"С ними мы боремся точечно. Перед Новым годом в любом случае мы будем их выявлять. Как показывает практика, сейчас по баснословной цене будут продавать огурцы, грибы, перец. Есть факты, когда продают овощи по 50-60 рублей, а кто-то стоит рядом и по 100 рублей и более продает", - обозначил специалист.
По словам Гука, повышений цен не запланировано.
"Даже с учетом Нового года, каких-то повышений мы не планируем и не наблюдаем. Нет предпосылок на сегодняшний день, чтобы завысить цену. Будут случаи какого-то спекулятивного характера - будем отрабатывать их непосредственно с Федеральной антимонопольной службой", - заверил он.
Как регулируют цены в Крыму
Строго контролируют цены на основную группу социальных товаров, значащихся в правительственном соглашении, заключенном со всеми крупными производителями на полуострове, заверил начальник управления профильного министерства.
В общем количестве, по информации собеседника, на сегодняшний день 515 магазинов являются участниками данного соглашения, в котором утвержден перечень из 24 наименований социальных товаров с торговой наценкой в 5%.
Специалист заключил, что работа по мониторингу цен в Крыму будет продолжаться и количество проверочных комиссий к Новому году будет только расти, поэтому он настоятельно предостерег продавцов "не играть с ценами", особенно в преддверии праздников.
Куда жаловаться
Если вы все же столкнулись с завышением цен в Крыму, советует Анатолий Гук, - стоит обратиться на горячую линию Минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: