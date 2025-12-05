Рейтинг@Mail.ru
В Темрюке после атаки ВСУ горит порт - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Темрюке после атаки ВСУ горит порт
В Темрюке после атаки ВСУ горит порт - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Темрюке после атаки ВСУ горит порт
Порт вспыхнул в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Порт вспыхнул в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован, добавили в оперштабе.Накануне в Севастополе работала ПВО, были уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. По информации губернатора Михаила Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.В полдень четверга четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. А в течение дня над Крымом отразили две воздушные атаки и сбили 25 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Темрюке после атаки ВСУ горит порт

В Темрюке загорелась портовая инфраструктура после атаки ВСУ

06:02 05.12.2025 (обновлено: 06:12 05.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Порт вспыхнул в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.
По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован, добавили в оперштабе.
Накануне в Севастополе работала ПВО, были уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. По информации губернатора Михаила Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
В полдень четверга четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. А в течение дня над Крымом отразили две воздушные атаки и сбили 25 БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
