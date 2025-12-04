https://crimea.ria.ru/20251204/pochemu-uitkoff-i-kushner-otmenili-vstrechu-s-zelenskim-v-bryussele-1151415722.html
Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе, поскольку поставленные... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T21:39
2025-12-04T21:39
2025-12-04T21:39
радио "спутник в крыму"
политика
павел шипилин
новости
украина
владимир зеленский
мнения
сша
стивен уиткофф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aa00a217656b15868b577ec41aa0ac2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе, поскольку поставленные перед американцами российской стороной вопросы в ходе переговоров в Москве бессмысленно обсуждать с главой киевского режима и лидерами ЕС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Эксперт отметил, что детали состоявшихся переговоров президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером держатся в тайне. При этом он предположил, что сделанные российским лидером перед встречей заявления об украинских атаках на танкеры, возможном отрезании Украины от моря и о вероятности военного конфликта с Европой имели продолжение в ходе встречи с американкой делегацией в Кремле. По мнению политолога, предметом обсуждения на этих переговорах могли быть вопросы, выходящие за рамки украинского конфликта.С Европой обсуждать вопросы украинского урегулирования и глобальной безопасности также не имеет смысла, поскольку многие лидеры ЕС настаивают на продолжении конфликта.Кроме того, по его словам, европейцы "совершенно откровенно готовятся к войне с РФ и этого не скрывают". Поэтому нашей стране необходимо действовать на упреждение дипломатическими методами, чтобы не допустить нападения Европы."Поскольку речь идет о членах НАТО, а НАТО – это на 90 процентов США, поэтому мы должны это с США обсуждать", – отметил аналитик.Переговоры Путина с Уиткоффом и КушнеромПрезидент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой – рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Ожидалось, что после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер отправятся в Брюссель на переговоры с Зеленским. Однако СМИ сообщили, что встреча была отменена. Переговорщики направились сразу в Вашингтон и доложили президенту Трампу о состоявшихся переговорах.Американский лидер заявил, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным и представителями РФ прошла "очень хорошо". При этом он добавил, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским в конце февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
https://crimea.ria.ru/20251204/vstrecha-proigravshikh-makron-i-zelenskiy-pytayutsya-meshat-usiliyam-uitkoffa-1151413876.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284898_81:0:992:683_1920x0_80_0_0_80f18ee4a518ba316df370ca4a6f7d7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, павел шипилин, новости, украина, владимир зеленский, мнения, сша, стивен уиткофф
Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
Уиткоффу и Кушнеру было нечего обсуждать с Зеленским и европейцами – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе, поскольку поставленные перед американцами российской стороной вопросы в ходе переговоров в Москве бессмысленно обсуждать с главой киевского режима и лидерами ЕС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
"По всей видимости, в ходе переговоров в Москве перед американцами были поставлены серьезные задачи геополитического характера, которые нет смысла обсуждать с европейцами, абсолютно зависимыми от США, и уж тем более с Зеленским, мнение которого никого не интересует. Зеленский не может влиять на глобальные процессы, поэтому Кушнер и Уиткофф не полетели к нему. Им просто нечего было ему сказать", – сказал Шипилин.
Эксперт отметил, что детали состоявшихся переговоров президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером держатся в тайне. При этом он предположил, что сделанные российским лидером перед встречей заявления об украинских атаках на танкеры, возможном отрезании Украины от моря и о вероятности военного конфликта с Европой имели продолжение в ходе встречи с американкой делегацией в Кремле. По мнению политолога, предметом обсуждения на этих переговорах могли быть вопросы, выходящие за рамки украинского конфликта.
С Европой обсуждать вопросы украинского урегулирования и глобальной безопасности также не имеет смысла, поскольку многие лидеры ЕС настаивают на продолжении конфликта.
"Европейцы хотели бы опять прорваться к (президенту США Дональду) Трампу большой толпой, опять надавить на него своей массой и заставить принять их версию так называемого мирного плана, который в их видении, конечно, является планом продолжения войны", – пояснил Шипилин.
Кроме того, по его словам, европейцы "совершенно откровенно готовятся к войне с РФ и этого не скрывают". Поэтому нашей стране необходимо действовать на упреждение дипломатическими методами, чтобы не допустить нападения Европы.
"Поскольку речь идет о членах НАТО, а НАТО – это на 90 процентов США, поэтому мы должны это с США обсуждать", – отметил аналитик.
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером
Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле
спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Ушаков по итогам встречи сообщил
, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой – рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.
Ожидалось, что после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер отправятся в Брюссель на переговоры с Зеленским. Однако СМИ сообщили, что встреча была отменена. Переговорщики направились сразу в Вашингтон и доложили президенту Трампу о состоявшихся переговорах.
Американский лидер заявил, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным и представителями РФ прошла "очень хорошо". При этом он добавил, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским в конце февраля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: