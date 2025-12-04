https://crimea.ria.ru/20251204/pochemu-uitkoff-i-kushner-otmenili-vstrechu-s-zelenskim-v-bryussele-1151415722.html

Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе, поскольку поставленные перед американцами российской стороной вопросы в ходе переговоров в Москве бессмысленно обсуждать с главой киевского режима и лидерами ЕС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Эксперт отметил, что детали состоявшихся переговоров президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером держатся в тайне. При этом он предположил, что сделанные российским лидером перед встречей заявления об украинских атаках на танкеры, возможном отрезании Украины от моря и о вероятности военного конфликта с Европой имели продолжение в ходе встречи с американкой делегацией в Кремле. По мнению политолога, предметом обсуждения на этих переговорах могли быть вопросы, выходящие за рамки украинского конфликта.С Европой обсуждать вопросы украинского урегулирования и глобальной безопасности также не имеет смысла, поскольку многие лидеры ЕС настаивают на продолжении конфликта.Кроме того, по его словам, европейцы "совершенно откровенно готовятся к войне с РФ и этого не скрывают". Поэтому нашей стране необходимо действовать на упреждение дипломатическими методами, чтобы не допустить нападения Европы."Поскольку речь идет о членах НАТО, а НАТО – это на 90 процентов США, поэтому мы должны это с США обсуждать", – отметил аналитик.Переговоры Путина с Уиткоффом и КушнеромПрезидент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой – рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Ожидалось, что после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер отправятся в Брюссель на переговоры с Зеленским. Однако СМИ сообщили, что встреча была отменена. Переговорщики направились сразу в Вашингтон и доложили президенту Трампу о состоявшихся переговорах.Американский лидер заявил, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным и представителями РФ прошла "очень хорошо". При этом он добавил, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским в конце февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин

