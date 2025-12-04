Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. О том, какие новые украшения уже появились в столице республики, рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.По данным Афанасьева, 19 декабря на площади Ленина традиционно загорятся огни главной городской елки. "Благодарю всех, кто уже включился в подготовку: управляющие компании, предпринимателей, учреждения и жителей города. Приглашаю как можно больше симферопольцев присоединиться – каждый вклад, даже самый небольшой, сделает Симферополь уютнее и ярче в эти праздничные дни", - писал Михаил Афанасьев.Он также напомнил, что проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется по причинам безопасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. О том, какие новые украшения уже появились в столице республики, рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Основной праздничной площадкой традиционно станет площадь имени Ленина. Здесь будут установлены елка и яркие инсталляции. На центральных улицах города установят более 40 праздничных перетяжек, световые скульптуры, гирлянды - около 3000 метров, и новогодние символы. Работы завершатся до 18 декабря", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным Афанасьева, 19 декабря на площади Ленина традиционно загорятся огни главной городской елки.
"Благодарю всех, кто уже включился в подготовку: управляющие компании, предпринимателей, учреждения и жителей города. Приглашаю как можно больше симферопольцев присоединиться – каждый вклад, даже самый небольшой, сделает Симферополь уютнее и ярче в эти праздничные дни", - писал Михаил Афанасьев.
Он также напомнил, что проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется по причинам безопасности.
"Но локальные мероприятия будут. Их список и даты мы опубликуем на сайте Администрации города во второй половине декабря", - заключил глава администрации.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601