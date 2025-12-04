https://crimea.ria.ru/20251204/simferopol-nachali-ukrashat-k-novomu-godu---foto-1151417502.html

Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО

В Симферополе идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. О том, какие новые украшения уже появились в столице республики, рассказал глава...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. О том, какие новые украшения уже появились в столице республики, рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.По данным Афанасьева, 19 декабря на площади Ленина традиционно загорятся огни главной городской елки. "Благодарю всех, кто уже включился в подготовку: управляющие компании, предпринимателей, учреждения и жителей города. Приглашаю как можно больше симферопольцев присоединиться – каждый вклад, даже самый небольшой, сделает Симферополь уютнее и ярче в эти праздничные дни", - писал Михаил Афанасьев.Он также напомнил, что проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется по причинам безопасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

