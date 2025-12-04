Рейтинг@Mail.ru
Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/simferopol-nachali-ukrashat-k-novomu-godu---foto-1151417502.html
Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО
Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО
В Симферополе идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. О том, какие новые украшения уже появились в столице республики, рассказал глава... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T19:04
2025-12-04T19:05
новый год в крыму
новый год 2026
симферополь
городская среда
новости крыма
крым
администрация симферополя
михаил афанасьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151417692_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c7d04707975c6e9ea4b13d85bf386a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. О том, какие новые украшения уже появились в столице республики, рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.По данным Афанасьева, 19 декабря на площади Ленина традиционно загорятся огни главной городской елки. "Благодарю всех, кто уже включился в подготовку: управляющие компании, предпринимателей, учреждения и жителей города. Приглашаю как можно больше симферопольцев присоединиться – каждый вклад, даже самый небольшой, сделает Симферополь уютнее и ярче в эти праздничные дни", - писал Михаил Афанасьев.Он также напомнил, что проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется по причинам безопасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251201/orkestr-dedov-morozov-i-shou-programma-chto-gotovyat-na-novyy-god-v-krymu-1151316502.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151417692_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_946daddbdce3bbcae2e31a1cc72293d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год в крыму, новый год 2026, симферополь, городская среда, новости крыма, крым, администрация симферополя, михаил афанасьев
Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО

Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО

19:04 04.12.2025 (обновлено: 19:05 04.12.2025)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСимферополь начали украшать к Новому году
Симферополь начали украшать к Новому году
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. О том, какие новые украшения уже появились в столице республики, рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.

"Основной праздничной площадкой традиционно станет площадь имени Ленина. Здесь будут установлены елка и яркие инсталляции. На центральных улицах города установят более 40 праздничных перетяжек, световые скульптуры, гирлянды - около 3000 метров, и новогодние символы. Работы завершатся до 18 декабря", - написал он в своем ТГ-канале.

По данным Афанасьева, 19 декабря на площади Ленина традиционно загорятся огни главной городской елки.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваНовогодний Симферополь
Новогодний Симферополь
1 из 3
Новогодний Симферополь
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваНовогодний Симферополь
Новогодний Симферополь
2 из 3
Новогодний Симферополь
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваНовогодний Симферополь
Новогодний Симферополь
3 из 3
Новогодний Симферополь
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
1 из 3
Новогодний Симферополь
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
2 из 3
Новогодний Симферополь
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
3 из 3
Новогодний Симферополь
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
"Благодарю всех, кто уже включился в подготовку: управляющие компании, предпринимателей, учреждения и жителей города. Приглашаю как можно больше симферопольцев присоединиться – каждый вклад, даже самый небольшой, сделает Симферополь уютнее и ярче в эти праздничные дни", - писал Михаил Афанасьев.
Он также напомнил, что проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется по причинам безопасности.
"Но локальные мероприятия будут. Их список и даты мы опубликуем на сайте Администрации города во второй половине декабря", - заключил глава администрации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
1 декабря, 21:08Радио "Спутник в Крыму"
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
 
Новый год в КрымуНовый год 2026СимферопольГородская средаНовости КрымаКрымАдминистрация СимферополяМихаил Афанасьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева
19:43Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
19:35Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
19:27Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
19:04Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО
18:55В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
18:28Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
17:34Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
17:22На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
17:08Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
17:04Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
16:46Новая школа под Симферополем откроется до конца года
16:30Коммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%
16:22В ПСБ рассказали, как бизнесу сэкономить на бухгалтерии
15:50МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
15:40Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
15:26Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
15:13Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
Лента новостейМолния