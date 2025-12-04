Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
Прокуратура Севастополя держит на контроле ход строительства социально значимых объектов в городе, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя держит на контроле ход строительства социально значимых объектов в городе, сообщают в пресс-службе ведомства."Прокуратура Севастополя осуществляет надзорное сопровождение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и национальных проектов. Систематически проводятся выездные проверки исполнения государственных контрактов по строительству социально значимых объектов в рамках указанных проектов и программы", – отметили в ведомстве.Один из объектов – детский сад на улице Вакуленчука. Госконтракт на строительство заключен в 2022 году, деньги выделены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Завершить работы планируется до конца 2025 года.В прокуратуре отмечают, что на заседаниях межведомственной рабочей группы неоднократно обсуждался вопрос динамики работ. На объекте уже выявляли ряд нарушений, которые были устранены. В итоге возведение здания завершено.И добавили, что аналогичную проверку организовали на строительстве крытого катка с искусственным льдом а районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе и поликлиники на улице Молодых Строителей.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии.
Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе

Прокуратура контролирует строительство социально значимых объектов в Севастополе

18:28 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя держит на контроле ход строительства социально значимых объектов в городе, сообщают в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Севастополя осуществляет надзорное сопровождение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и национальных проектов. Систематически проводятся выездные проверки исполнения государственных контрактов по строительству социально значимых объектов в рамках указанных проектов и программы", – отметили в ведомстве.
Один из объектов – детский сад на улице Вакуленчука. Госконтракт на строительство заключен в 2022 году, деньги выделены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Завершить работы планируется до конца 2025 года.
В прокуратуре отмечают, что на заседаниях межведомственной рабочей группы неоднократно обсуждался вопрос динамики работ. На объекте уже выявляли ряд нарушений, которые были устранены. В итоге возведение здания завершено.
"Начата процедура его сдачи в эксплуатацию. Сегодня получены документы Ростехнадзора, необходимые для запуска теплоснабжения объекта", – уточнили в прокуратуре.
И добавили, что аналогичную проверку организовали на строительстве крытого катка с искусственным льдом а районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе и поликлиники на улице Молодых Строителей.
Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии.
