Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе

2025-12-04T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя держит на контроле ход строительства социально значимых объектов в городе, сообщают в пресс-службе ведомства."Прокуратура Севастополя осуществляет надзорное сопровождение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и национальных проектов. Систематически проводятся выездные проверки исполнения государственных контрактов по строительству социально значимых объектов в рамках указанных проектов и программы", – отметили в ведомстве.Один из объектов – детский сад на улице Вакуленчука. Госконтракт на строительство заключен в 2022 году, деньги выделены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Завершить работы планируется до конца 2025 года.В прокуратуре отмечают, что на заседаниях межведомственной рабочей группы неоднократно обсуждался вопрос динамики работ. На объекте уже выявляли ряд нарушений, которые были устранены. В итоге возведение здания завершено.И добавили, что аналогичную проверку организовали на строительстве крытого катка с искусственным льдом а районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе и поликлиники на улице Молодых Строителей.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая школа под Симферополем откроется до конца годаКак идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в КрымуПодрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, прокуратура города севастополя