Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, ответила нотариус Ялтинского городского округа Елена Лысенко.По ее словам, на сегодняшний день сделки с недвижимостью на территории Крыма, как в целом на территории Российской Федерации, с гражданами из недружественных стран можно оформить двумя способами.Она подчеркнула, что при условии расчета через специальный счет типа С покупатель перед подписанием договора купли-продажи перечисляет деньги на этот специальный счет, который является блокированным:Как отметила нотариус, в нотариате документы из недружественных стран в обязательном порядке должны проходить систему апостелирования, то есть оформление в соответствии с правилами, которые предъявляются к документам, оформляемым по международному праву.При этом, если участник сделки – гражданин из недружественной страны – имеет вид на жительство в России, то к нему применяются такие же правила, как гражданину из недружественной страны. То есть сделку можно оформить только при наличии разрешения специальной правительственной комиссии или при условии расчета с ним через специальный счет типа С.
Новости
недвижимость в крыму, крым, новости крыма, елена лысенко
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами

Сделки с недвижимостью для нерезидентов в Крыму проводят через правительственную комиссию

20:23 04.12.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, ответила нотариус Ялтинского городского округа Елена Лысенко.
По ее словам, на сегодняшний день сделки с недвижимостью на территории Крыма, как в целом на территории Российской Федерации, с гражданами из недружественных стран можно оформить двумя способами.
"Первый – при наличии разрешения специальной правительственной комиссии, которая создана при Министерстве финансов Российской Федерации. Второй – при условии расчета через специальный счет типа С", – сказала Лысенко.
Она подчеркнула, что при условии расчета через специальный счет типа С покупатель перед подписанием договора купли-продажи перечисляет деньги на этот специальный счет, который является блокированным:
"На сегодняшний день продавцы с этого счета деньги не получают. Счет блокируется и механизма для получения денег на сегодняшний день не существует", – объяснила специалист.
Как отметила нотариус, в нотариате документы из недружественных стран в обязательном порядке должны проходить систему апостелирования, то есть оформление в соответствии с правилами, которые предъявляются к документам, оформляемым по международному праву.
"Это касается всех документов для сделок – доверенностей, заявлений и так далее – все это должно быть апостелировано", – отметила нотариус.
При этом, если участник сделки – гражданин из недружественной страны – имеет вид на жительство в России, то к нему применяются такие же правила, как гражданину из недружественной страны. То есть сделку можно оформить только при наличии разрешения специальной правительственной комиссии или при условии расчета с ним через специальный счет типа С.
Эксклюзивы РИА Новости КрымНедвижимость в КрымуКрымНовости КрымаЕлена Лысенко
 
