https://crimea.ria.ru/20251204/yurist-nazvala-usloviya-sdelok-s-nedvizhimostyu-v-krymu-s-nerezidentami-1151405549.html
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T20:23
2025-12-04T20:23
2025-12-04T20:23
эксклюзивы риа новости крым
недвижимость в крыму
крым
новости крыма
елена лысенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/77/1118087717_0:107:3072:1834_1920x0_80_0_0_4421fe8a9f6eaecc943bbc0ab8c7879a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, ответила нотариус Ялтинского городского округа Елена Лысенко.По ее словам, на сегодняшний день сделки с недвижимостью на территории Крыма, как в целом на территории Российской Федерации, с гражданами из недружественных стран можно оформить двумя способами.Она подчеркнула, что при условии расчета через специальный счет типа С покупатель перед подписанием договора купли-продажи перечисляет деньги на этот специальный счет, который является блокированным:Как отметила нотариус, в нотариате документы из недружественных стран в обязательном порядке должны проходить систему апостелирования, то есть оформление в соответствии с правилами, которые предъявляются к документам, оформляемым по международному праву.При этом, если участник сделки – гражданин из недружественной страны – имеет вид на жительство в России, то к нему применяются такие же правила, как гражданину из недружественной страны. То есть сделку можно оформить только при наличии разрешения специальной правительственной комиссии или при условии расчета с ним через специальный счет типа С.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся бесплатные нотариусыПродажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделкуДолги в наследство – как узнать о кредитах умерших родственников
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/77/1118087717_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0bf6c55d10b4fa17f76c0a8175e952be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость в крыму, крым, новости крыма, елена лысенко
Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
Сделки с недвижимостью для нерезидентов в Крыму проводят через правительственную комиссию
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым.
Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
, отвечая на соответствующий вопрос, ответила нотариус Ялтинского городского округа Елена Лысенко.
По ее словам, на сегодняшний день сделки с недвижимостью на территории Крыма, как в целом на территории Российской Федерации, с гражданами из недружественных стран можно оформить двумя способами.
"Первый – при наличии разрешения специальной правительственной комиссии, которая создана при Министерстве финансов Российской Федерации. Второй – при условии расчета через специальный счет типа С", – сказала Лысенко.
Она подчеркнула, что при условии расчета через специальный счет типа С покупатель перед подписанием договора купли-продажи перечисляет деньги на этот специальный счет, который является блокированным:
"На сегодняшний день продавцы с этого счета деньги не получают. Счет блокируется и механизма для получения денег на сегодняшний день не существует", – объяснила специалист.
Как отметила нотариус, в нотариате документы из недружественных стран в обязательном порядке должны проходить систему апостелирования, то есть оформление в соответствии с правилами, которые предъявляются к документам, оформляемым по международному праву.
"Это касается всех документов для сделок – доверенностей, заявлений и так далее – все это должно быть апостелировано", – отметила нотариус.
При этом, если участник сделки – гражданин из недружественной страны – имеет вид на жительство в России, то к нему применяются такие же правила, как гражданину из недружественной страны. То есть сделку можно оформить только при наличии разрешения специальной правительственной комиссии или при условии расчета с ним через специальный счет типа С.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: