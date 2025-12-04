https://crimea.ria.ru/20251204/yurist-nazvala-usloviya-sdelok-s-nedvizhimostyu-v-krymu-s-nerezidentami-1151405549.html

Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами

Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами

Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T20:23

2025-12-04T20:23

2025-12-04T20:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Нотариусы не имеют права отказывать в работе с документами от нерезидентов из недружественных стран, если их документы оформлены в надлежащем порядке. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, ответила нотариус Ялтинского городского округа Елена Лысенко.По ее словам, на сегодняшний день сделки с недвижимостью на территории Крыма, как в целом на территории Российской Федерации, с гражданами из недружественных стран можно оформить двумя способами.Она подчеркнула, что при условии расчета через специальный счет типа С покупатель перед подписанием договора купли-продажи перечисляет деньги на этот специальный счет, который является блокированным:Как отметила нотариус, в нотариате документы из недружественных стран в обязательном порядке должны проходить систему апостелирования, то есть оформление в соответствии с правилами, которые предъявляются к документам, оформляемым по международному праву.При этом, если участник сделки – гражданин из недружественной страны – имеет вид на жительство в России, то к нему применяются такие же правила, как гражданину из недружественной страны. То есть сделку можно оформить только при наличии разрешения специальной правительственной комиссии или при условии расчета с ним через специальный счет типа С.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся бесплатные нотариусыПродажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделкуДолги в наследство – как узнать о кредитах умерших родственников

