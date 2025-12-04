Рейтинг@Mail.ru
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/glubokiy-shok-chto-pokazal-plan-ssha-po-ukraine-lideram-evrosoyuza-1151414046.html
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
Евросоюз и НАТО не имеют права голоса в мировой политике – это показал план США по урегулированию конфликта на Украине. Когда американцы делают ставку на... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T19:27
2025-12-04T19:27
новости
мнения
сша
европейский союз (ес)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1184a761ea98429a1a132eae454f9ad2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Евросоюз и НАТО не имеют права голоса в мировой политике – это показал план США по урегулированию конфликта на Украине. Когда американцы делают ставку на бизнес, европейцы – на оружие и деньги для киевской коррупционной бездонной бочки. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на Arnold Schölzel.В публикации добавили, что шок в Западной Европе и Канаде был глубоким, но крик о "предательстве" могли поднять только политики второго ряда и гражданские СМИ. Высшее руководство, например, канцлер Германии Фридрих Мерц, сказал что-то о "неприемлемости".Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорамНАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по РоссииИз плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2cacc65eb63e0cba10c4493b1d80fcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мнения, сша, европейский союз (ес), политика
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза

План США по Украине показал лидерам ЕС отсутствие у них права голоса в мировой политике

19:27 04.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Евросоюз и НАТО не имеют права голоса в мировой политике – это показал план США по урегулированию конфликта на Украине. Когда американцы делают ставку на бизнес, европейцы – на оружие и деньги для киевской коррупционной бездонной бочки. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на Arnold Schölzel.
"Обнародованный 20 ноября план США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов был явным сигналом: "Эй, друзья из НАТО, вы не имеете права голоса в мировой политике", – сказано в сообщении.
В публикации добавили, что шок в Западной Европе и Канаде был глубоким, но крик о "предательстве" могли поднять только политики второго ряда и гражданские СМИ. Высшее руководство, например, канцлер Германии Фридрих Мерц, сказал что-то о "неприемлемости".
"Россия делает ставку на боевые успехи – в том числе против военных угроз а-ля Писториус, люди Трампа делают ставку на бизнес, европейцы из ЕС и НАТО – на оружие и деньги для киевской коррупционной бездонной бочки. Сейчас это 18 тысяч тонн оружия в месяц на Украину", – подчеркнули в издании.
Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорам
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
 
НовостиМненияСШАЕвропейский Союз (ЕС)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева
19:43Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
19:35Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
19:27Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
19:04Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО
18:55В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
18:28Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
17:34Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
17:22На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
17:08Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
17:04Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
16:46Новая школа под Симферополем откроется до конца года
16:30Коммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%
16:22В ПСБ рассказали, как бизнесу сэкономить на бухгалтерии
15:50МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
15:40Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
15:26Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
15:13Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
Лента новостейМолния