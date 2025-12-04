Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
План США по Украине показал лидерам ЕС отсутствие у них права голоса в мировой политике
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Евросоюз и НАТО не имеют права голоса в мировой политике – это показал план США по урегулированию конфликта на Украине. Когда американцы делают ставку на бизнес, европейцы – на оружие и деньги для киевской коррупционной бездонной бочки. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на Arnold Schölzel.
"Обнародованный 20 ноября план США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов был явным сигналом: "Эй, друзья из НАТО, вы не имеете права голоса в мировой политике", – сказано в сообщении.
В публикации добавили, что шок в Западной Европе и Канаде был глубоким, но крик о "предательстве" могли поднять только политики второго ряда и гражданские СМИ. Высшее руководство, например, канцлер Германии Фридрих Мерц, сказал что-то о "неприемлемости".
"Россия делает ставку на боевые успехи – в том числе против военных угроз а-ля Писториус, люди Трампа делают ставку на бизнес, европейцы из ЕС и НАТО – на оружие и деньги для киевской коррупционной бездонной бочки. Сейчас это 18 тысяч тонн оружия в месяц на Украину", – подчеркнули в издании.
Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
