https://crimea.ria.ru/20251204/glubokiy-shok-chto-pokazal-plan-ssha-po-ukraine-lideram-evrosoyuza-1151414046.html

Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза

Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза

Евросоюз и НАТО не имеют права голоса в мировой политике – это показал план США по урегулированию конфликта на Украине. Когда американцы делают ставку на... РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T19:27

2025-12-04T19:27

2025-12-04T19:27

новости

мнения

сша

европейский союз (ес)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1184a761ea98429a1a132eae454f9ad2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Евросоюз и НАТО не имеют права голоса в мировой политике – это показал план США по урегулированию конфликта на Украине. Когда американцы делают ставку на бизнес, европейцы – на оружие и деньги для киевской коррупционной бездонной бочки. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на Arnold Schölzel.В публикации добавили, что шок в Западной Европе и Канаде был глубоким, но крик о "предательстве" могли поднять только политики второго ряда и гражданские СМИ. Высшее руководство, например, канцлер Германии Фридрих Мерц, сказал что-то о "неприемлемости".Американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорамНАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по РоссииИз плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, сша, европейский союз (ес), политика