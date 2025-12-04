Рейтинг@Mail.ru
В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение, добавил Аксенов."В основном это Симферопольский, Сакский, Белогорский районы и город Симферополь", – отметил руководитель.Кроме того, по его информации, предприятие до конца года выполнит порядка 18 тысяч заявок по технологическим присоединениям к электросетям. В следующем году планирует нарастить объемы отработки техприсоединений и выйти на пиковые показатели до 600 заявок в неделю.В середине ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сотрудники компании "Горсвет" в городе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили восемь тысяч опор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьКрымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогодыВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций

В Крыму заменят 226 трансформаторных подстанций до конца текущего года – Аксенов

18:55 04.12.2025
 
Замена трансформаторных подстанций в Крыму
Замена трансформаторных подстанций в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
"До конца текущего года ГУП РК "Крымэнерго" заменит 226 трансформаторных подстанций. Более того, предприятие планирует перевыполнить данный показатель", – сказано в сообщении.
Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение, добавил Аксенов.
"В основном это Симферопольский, Сакский, Белогорский районы и город Симферополь", – отметил руководитель.
Кроме того, по его информации, предприятие до конца года выполнит порядка 18 тысяч заявок по технологическим присоединениям к электросетям. В следующем году планирует нарастить объемы отработки техприсоединений и выйти на пиковые показатели до 600 заявок в неделю.
"К сожалению, не в полном объеме выполнена задача по ликвидации задолженности по технологическим присоединениям к электросетям. Однако ситуация здесь объективная, возникшая по техническим причинам", – уточнил глава Крыма.
В середине ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сотрудники компании "Горсвет" в городе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили восемь тысяч опор.
