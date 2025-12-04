https://crimea.ria.ru/20251204/v-krymu-do-kontsa-goda-zamenyat-226-transformatornykh-podstantsiy-1151414944.html

В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций

2025-12-04T18:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение, добавил Аксенов."В основном это Симферопольский, Сакский, Белогорский районы и город Симферополь", – отметил руководитель.Кроме того, по его информации, предприятие до конца года выполнит порядка 18 тысяч заявок по технологическим присоединениям к электросетям. В следующем году планирует нарастить объемы отработки техприсоединений и выйти на пиковые показатели до 600 заявок в неделю.В середине ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сотрудники компании "Горсвет" в городе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили восемь тысяч опор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьКрымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогодыВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности

