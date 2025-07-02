Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
19:07 02.07.2025 (обновлено: 19:10 02.07.2025)
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Это следует из распоряжения правительства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять безвозмездно в федеральную собственность следующие объекты электросетевого хозяйства и объекты, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности акционерного общества "Крымэнерго"… объекты недвижимого имущества…, объекты движимого имущества", – сказано в распоряжении.
Росимуществу в срок до 31 декабря 2026 года поручено обеспечить реализацию мероприятий по передаче объектов в федеральную собственность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в безвозмездное пользование до 2027 года включительно.
Совету министров Крыма в срок до 1 октября 2025 года поручено представить в Росимущество полный комплект документов в соответствии с постановлением правительства.
В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям.
В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры. Всего в течение года на полуострове введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов.
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