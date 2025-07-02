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Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Это следует из распоряжения правительства, размещенного на сайте... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Это следует из распоряжения правительства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.Росимуществу в срок до 31 декабря 2026 года поручено обеспечить реализацию мероприятий по передаче объектов в федеральную собственность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в безвозмездное пользование до 2027 года включительно.Совету министров Крыма в срок до 1 октября 2025 года поручено представить в Росимущество полный комплект документов в соответствии с постановлением правительства.В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям.В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры. Всего в течение года на полуострове введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", новости, новости крыма, правительство россии, электроэнергия
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

19:07 02.07.2025 (обновлено: 19:10 02.07.2025)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Это следует из распоряжения правительства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять безвозмездно в федеральную собственность следующие объекты электросетевого хозяйства и объекты, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности акционерного общества "Крымэнерго"… объекты недвижимого имущества…, объекты движимого имущества", – сказано в распоряжении.
Росимуществу в срок до 31 декабря 2026 года поручено обеспечить реализацию мероприятий по передаче объектов в федеральную собственность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в безвозмездное пользование до 2027 года включительно.
Совету министров Крыма в срок до 1 октября 2025 года поручено представить в Росимущество полный комплект документов в соответствии с постановлением правительства.
В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям.
В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры. Всего в течение года на полуострове введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов.
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ГУП РК "Крымэнерго"НовостиНовости КрымаПравительство РоссииЭлектроэнергия
 
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