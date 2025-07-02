https://crimea.ria.ru/20250702/obekty-krymenergo-peredali-v-federalnuyu-sobstvennost-1147657226.html

Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

Объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Это следует из распоряжения правительства, размещенного на сайте... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T19:07

2025-07-02T19:07

2025-07-02T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Это следует из распоряжения правительства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.Росимуществу в срок до 31 декабря 2026 года поручено обеспечить реализацию мероприятий по передаче объектов в федеральную собственность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в безвозмездное пользование до 2027 года включительно.Совету министров Крыма в срок до 1 октября 2025 года поручено представить в Росимущество полный комплект документов в соответствии с постановлением правительства.В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям.В Крыму продолжается модернизация сетевой инфраструктуры. Всего в течение года на полуострове введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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