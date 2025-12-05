https://crimea.ria.ru/20251205/millionnyy-shtraf-kto-mozhet-publichno-privlekat-investitsii-ot-fizlits-1151409881.html

Миллионный штраф: кто может публично привлекать инвестиции от физлиц

Миллионный штраф: кто может публично привлекать инвестиции от физлиц - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Миллионный штраф: кто может публично привлекать инвестиции от физлиц

Кому разрешено публичное привлечение инвестиций от физических лиц, а кого ждет штраф за подобную деятельность, РИА Новости Крым рассказал управляющий Отделением РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T06:45

2025-12-05T06:45

2025-12-05T06:45

банк россии

финансы

крым

видео

новости крыма

крымский бизнес

кредит

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151410064_1:0:1894:1065_1920x0_80_0_0_fcecbe4580eeeae172e9c8dc44111f27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Кому разрешено публичное привлечение инвестиций от физических лиц, а кого ждет штраф за подобную деятельность, РИА Новости Крым рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин."Банк России фиксирует случаи, когда компании малого и среднего бизнеса публично привлекают инвестиции от физических лиц. Это считается нарушением закона, который закон был подготовлен при участии Центрального банка и вступил в силу в августе 2024 года. Этот закон запрещает такую деятельность организациям, которые не поднадзорны Банку России и которые не регулируются законодательно", - разъяснил эксперт.За публичное привлечение инвестиций такие компании могу ждать штрафы. Максимальный размер – до 1 млн рублей для юридического лица, добавил он.Кому разрешено привлекать инвестиции физических лиц"Это участники рынка, которым это разрешено законом: банки, брокеры, управляющие и лизинговые компании, потребительские общества (только от своих пайщиков). Также это участники рынка, которые встречно предоставляют ценные бумаги", - говорит Андрей Перетокин.Он подчеркнул, что на граждан закон не накладывает каких-либо обязанностей. Ограничения направлены именно на участников рынка. Но людям следует учитывать возможные риски, связанные с незаконным привлечением инвестиций. То есть - потерю своих средств. И стоит всегда проверять финансовую организацию, с которой человек собирается сотрудничать - или брать в долг, или инвестировать.Одолжить или вложить - как проверить финансовую организацию"Первое, что нужно сделать – проверить организацию в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке на сайте Центробанка. Это – открытая информация. То есть нужно убедиться, что перед вами – легальная компания", - советует Андрей Перетокин.Если в этом списке ее нет, следует ее поискать в перечнях финансовых организаций с лицензией Центробанка, они тоже есть на сайте, добавляет он."Однако здесь нужно понимать, что компания может быть и неподнадзорной Центробанку. Например, это может быть эмитент – скажем, какой-то завод, который предлагает свои акции. Убедитесь, что такое предприятие вообще существует, что это не миф", - говорит эксперт.И советует зайти на его сайт – если завод выпустил акции/облигации, эта информация будет на сайте тоже. Такие организации должны предоставить взамен вложений ценные бумаги."Если же вам предлагают инвестировать в организацию через посредника, нужно убедиться, что посредник имеет право представлять интересы компании. В таком случае между посредником и компанией должен быть заключен договор. Он тоже должен быть опубликован не только на сайте посредника, но и компании, интересы которой он представляет", - говорит Андрей Перетокин, и добавляет, что в самом крайнем случае можно связаться с эмитентом и узнать, действительно ли такая-то компания представляет его интересы и продает его акции. Ключевое условие – наличие договора.Кроме того, по мнению эксперта, легальный участник финансового рынка всегда дает время на изучение договора до пяти дней. Если же вас торопят и убеждают как можно скорее внести средства, да еще и под проценты, значительно превышающие рыночные, это повод задуматься – стоит ли вести дела с таким субъектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, финансы, крым, видео, новости крыма, крымский бизнес, кредит, совет эксперта, видео