Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, в Москве средний чек за суточное размещение в отеле составит 6 952 рубля, в Питере – 6 351 рубль, в Сочи – 6 434 рубля.В следующей тройке оказались Ялта, Краснодар и Казань со средними ценами на отельные номера 7 594, 4 649 и 6 246 рублей соответственно.Кроме того, в рейтинг вошли Алушта, где ночевка в отеле обойдется в среднем 4989 рублей, Красная Поляна – 11 328 рублей, Геленджик и Анапа со средними ценниками в 6 999 и 4 989 рублей соответственно.Туристический поток по России за 10 месяцев этого года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оставил 76,2 млн поездок, сообщал ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его данным, самыми популярными направлениям у туристов остаются Москва и Подмосковье, Кубань, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым вырос на 15%В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домовРоссияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха

