Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях
Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T07:10
2025-12-05T07:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, в Москве средний чек за суточное размещение в отеле составит 6 952 рубля, в Питере – 6 351 рубль, в Сочи – 6 434 рубля.В следующей тройке оказались Ялта, Краснодар и Казань со средними ценами на отельные номера 7 594, 4 649 и 6 246 рублей соответственно.Кроме того, в рейтинг вошли Алушта, где ночевка в отеле обойдется в среднем 4989 рублей, Красная Поляна – 11 328 рублей, Геленджик и Анапа со средними ценниками в 6 999 и 4 989 рублей соответственно.Туристический поток по России за 10 месяцев этого года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оставил 76,2 млн поездок, сообщал ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его данным, самыми популярными направлениям у туристов остаются Москва и Подмосковье, Кубань, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым вырос на 15%В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домовРоссияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях

Ялта и Алушта вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми в декабре – исследование

07:10 05.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте Москва с 14% бронирований с детьми. Второе место получил Санкт-Петербург, а третье – Сочи с 13% и 8% бронирований с детьми соответственно", – выяснили аналитики сервиса.

По их данным, в Москве средний чек за суточное размещение в отеле составит 6 952 рубля, в Питере – 6 351 рубль, в Сочи – 6 434 рубля.
В следующей тройке оказались Ялта, Краснодар и Казань со средними ценами на отельные номера 7 594, 4 649 и 6 246 рублей соответственно.
Кроме того, в рейтинг вошли Алушта, где ночевка в отеле обойдется в среднем 4989 рублей, Красная Поляна – 11 328 рублей, Геленджик и Анапа со средними ценниками в 6 999 и 4 989 рублей соответственно.
Туристический поток по России за 10 месяцев этого года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оставил 76,2 млн поездок, сообщал ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его данным, самыми популярными направлениям у туристов остаются Москва и Подмосковье, Кубань, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области.
