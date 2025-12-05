Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
В течение ночи и утром в пятницу средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. Об... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T07:18
2025-12-05T07:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В течение ночи и утром в пятницу средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также девять вражеских дронов сбили над Самарской областью, восемь – над Саратовской областью. По семь беспилотников уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями, один – над территорией Краснодарского края.В пятницу утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Темрюка после атаки украинских БПЛА. По данным оперштаба, повреждены элементы портовой инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:18 05.12.2025 (обновлено: 07:24 05.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В течение ночи и утром в пятницу средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 4 декабря до 7.00 5 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В том числе девять БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Также девять вражеских дронов сбили над Самарской областью, восемь – над Саратовской областью. По семь беспилотников уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями, один – над территорией Краснодарского края.
В пятницу утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Темрюка после атаки украинских БПЛА. По данным оперштаба, повреждены элементы портовой инфраструктуры.
Лента новостейМолния