Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
2025-12-05T07:18
2025-12-05T07:18
2025-12-05T07:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В течение ночи и утром в пятницу средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также девять вражеских дронов сбили над Самарской областью, восемь – над Саратовской областью. По семь беспилотников уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями, один – над территорией Краснодарского края.В пятницу утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Темрюка после атаки украинских БПЛА. По данным оперштаба, повреждены элементы портовой инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:18 05.12.2025 (обновлено: 07:24 05.12.2025)