Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

2025-12-05T07:18

2025-12-05T07:18

2025-12-05T07:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В течение ночи и утром в пятницу средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также девять вражеских дронов сбили над Самарской областью, восемь – над Саратовской областью. По семь беспилотников уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями, один – над территорией Краснодарского края.В пятницу утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Темрюка после атаки украинских БПЛА. По данным оперштаба, повреждены элементы портовой инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пво, крым, атаки всу, самарская область, саратовская область, волгоградская область, ростовская область, краснодарский край, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво