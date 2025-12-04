https://crimea.ria.ru/20251204/vlasti-na-ukraine-zagnali-sebya-v-ugol--putin-nazval-glavnoe-dlya-kieva-1151417973.html

Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева

Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева

Страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов, а киевские власти своим решением продолжить конфликт сегодня практически...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов, а киевские власти своим решением продолжить конфликт сегодня практически загнали себя в угол, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Киевским властям надо осознать, что лучший способ решить их проблемы – это переговоры, подчеркнул российский лидер.Глава государства напомнил, что Москва не начинала конфликт на Украине, а госперевороту в Киеве способствовали западные страны. Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами.Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения, подписав их лишь для того, чтобы позволить Украине вооружиться и продолжать борьбу против России после восьми лет насилия против жителей Донбасса.И подчеркнул, что киевским властям надо осознать, что лучший способ решить их проблемы – это переговоры.И отметил, что мышление нынешней власти на Украине напоминает неонацистский режим, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины.И сказал, что дело не в том, чтобы одержать победу, а в том, чтобы защитить свои интересы и защитить людей.Россия никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину, отметил российский лидер.Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России, сказал лидер РФ и призвал к поиску такого способа обеспечить безопасность Украины, который не будет ставить под угрозу безопасность РФ.Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении альянса на восток, которые были даны Москве в 90-е годы и не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе нерасширения НАТО, отметил глава российского государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

