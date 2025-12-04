https://crimea.ria.ru/20251204/vlasti-na-ukraine-zagnali-sebya-v-ugol--putin-nazval-glavnoe-dlya-kieva-1151417973.html
Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов, а киевские власти своим решением продолжить конфликт сегодня практически загнали себя в угол, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Киевским властям надо осознать, что лучший способ решить их проблемы – это переговоры, подчеркнул российский лидер.Глава государства напомнил, что Москва не начинала конфликт на Украине, а госперевороту в Киеве способствовали западные страны. Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами.Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения, подписав их лишь для того, чтобы позволить Украине вооружиться и продолжать борьбу против России после восьми лет насилия против жителей Донбасса.И подчеркнул, что киевским властям надо осознать, что лучший способ решить их проблемы – это переговоры.И отметил, что мышление нынешней власти на Украине напоминает неонацистский режим, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины.И сказал, что дело не в том, чтобы одержать победу, а в том, чтобы защитить свои интересы и защитить людей.Россия никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину, отметил российский лидер.Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России, сказал лидер РФ и призвал к поиску такого способа обеспечить безопасность Украины, который не будет ставить под угрозу безопасность РФ.Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении альянса на восток, которые были даны Москве в 90-е годы и не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе нерасширения НАТО, отметил глава российского государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов, а киевские власти своим решением продолжить конфликт сегодня практически загнали себя в угол, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Киевским властям надо осознать, что лучший способ решить их проблемы – это переговоры, подчеркнул российский лидер.
Глава государства напомнил, что Москва не начинала конфликт на Украине, а госперевороту в Киеве способствовали западные страны. Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию с Украиной мирными средствами.
"Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему", – цитирует президента РИА Новости.
Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения, подписав их лишь для того, чтобы позволить Украине вооружиться и продолжать борьбу против России после восьми лет насилия против жителей Донбасса.
"(СВО – ред.) – это попытка положить конец войне, которую Запад развязал, используя украинских националистов. Украина приняла решение воевать... Теперь их военные действия практически загнали их в угол", – сказал российский лидер.
И подчеркнул, что киевским властям надо осознать, что лучший способ решить их проблемы – это переговоры.
"Я уже говорил ранее, что для них главное осознать, что наилучший способ решить проблемы – это переговоры", – сказал глава российского государства.
И отметил, что мышление нынешней власти на Украине напоминает неонацистский режим, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины.
"Мышление этого режима действительно напоминает неонацистский режим, потому что крайний национализм и неонацизм – понятия почти неразличимые", – подчеркнул Путин.
И сказал, что дело не в том, чтобы одержать победу, а в том, чтобы защитить свои интересы и защитить людей.
"Дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сказали. Дело в том, что Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут, свои традиционные ценности, русский язык и так далее", – объяснил глава государства.
Россия никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину, отметил российский лидер.
"Те, кто были уверены, что присоединиться к России было в их интересах, так и проголосовали (на референдуме – ред.). Те, кто не хотели, были свободны в том, чтобы уехать в другие части Украины. Мы никогда не чинили препятствий на пути тех, кто сделал этот выбор", – сказал Путин.
Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России, сказал лидер РФ и призвал к поиску такого способа обеспечить безопасность Украины, который не будет ставить под угрозу безопасность РФ.
"Украина считает, что ей будет выгодно вступить в НАТО, а мы говорим, что это угрожает нашей безопасности, давайте найдем способ обеспечить вашу безопасность, не угрожая нам", – сказал президент РФ.
Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении альянса на восток, которые были даны Москве в 90-е годы и не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе нерасширения НАТО, отметил глава российского государства.
