В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя."В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Специалисты проводят по городу рейды, пойманные нарушители теперь будут платить в казну штраф до 1500 рублей. Мероприятия проводятся управлением транспорта и связи администрации города. В состав рабочих групп также включены общественники и сотрудники полиции", – сказано в сообщении.В ходе совместных рейдов с представителями предприятия "Крымтроллейбус" и общественностью безбилетные пассажиры привлекаются к административной ответственности, уточнили в публикации.В соответствии с законодательством Крыма за безбилетный проезд установлен административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, подчеркнули в администрации города.На текущей неделе начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода.
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте

В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте

21:07 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя.
"В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Специалисты проводят по городу рейды, пойманные нарушители теперь будут платить в казну штраф до 1500 рублей. Мероприятия проводятся управлением транспорта и связи администрации города. В состав рабочих групп также включены общественники и сотрудники полиции", – сказано в сообщении.
В ходе совместных рейдов с представителями предприятия "Крымтроллейбус" и общественностью безбилетные пассажиры привлекаются к административной ответственности, уточнили в публикации.
В соответствии с законодательством Крыма за безбилетный проезд установлен административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, подчеркнули в администрации города.
"При проверках пассажирам необходимо предъявлять банковские карты, с которых была произведена оплата. Льготным категориям граждан требуется иметь при себе документ, подтверждающий право на льготный проезд", – напомнили специалисты.
На текущей неделе начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода.
