https://crimea.ria.ru/20251204/v-simferopole-politsiya-vzyalas-za-bezbiletnikov-v-obschestvennom-transporte-1151416073.html
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T21:07
2025-12-04T21:07
2025-12-04T21:07
транспорт
общественный транспорт
билеты
полиция
крым
новости крыма
симферополь
администрация симферополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143572_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8fa9d1a82fc2ee9330ec785040fbc8ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя."В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Специалисты проводят по городу рейды, пойманные нарушители теперь будут платить в казну штраф до 1500 рублей. Мероприятия проводятся управлением транспорта и связи администрации города. В состав рабочих групп также включены общественники и сотрудники полиции", – сказано в сообщении.В ходе совместных рейдов с представителями предприятия "Крымтроллейбус" и общественностью безбилетные пассажиры привлекаются к административной ответственности, уточнили в публикации.В соответствии с законодательством Крыма за безбилетный проезд установлен административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, подчеркнули в администрации города.На текущей неделе начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспортВ Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспортВ Симферополе вспыхнул конфликт в троллейбусе с участием подростков
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143572_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a47cdce5953d9ec018f432d899d6fa68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транспорт, общественный транспорт, билеты, полиция, крым, новости крыма, симферополь, администрация симферополя
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя.
"В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Специалисты проводят по городу рейды, пойманные нарушители теперь будут платить в казну штраф до 1500 рублей. Мероприятия проводятся управлением транспорта и связи администрации города. В состав рабочих групп также включены общественники и сотрудники полиции", – сказано в сообщении.
В ходе совместных рейдов с представителями предприятия "Крымтроллейбус" и общественностью безбилетные пассажиры привлекаются к административной ответственности, уточнили в публикации.
В соответствии с законодательством Крыма за безбилетный проезд установлен административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, подчеркнули в администрации города.
"При проверках пассажирам необходимо предъявлять банковские карты, с которых была произведена оплата. Льготным категориям граждан требуется иметь при себе документ, подтверждающий право на льготный проезд", – напомнили специалисты.
На текущей неделе начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что общественный транспорт Симферополя прошел подготовку
к наступлению зимнего периода.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: