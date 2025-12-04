https://crimea.ria.ru/20251204/v-simferopole-politsiya-vzyalas-za-bezbiletnikov-v-obschestvennom-transporte-1151416073.html

В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте

В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации Симферополя."В Симферополе усилен контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Специалисты проводят по городу рейды, пойманные нарушители теперь будут платить в казну штраф до 1500 рублей. Мероприятия проводятся управлением транспорта и связи администрации города. В состав рабочих групп также включены общественники и сотрудники полиции", – сказано в сообщении.В ходе совместных рейдов с представителями предприятия "Крымтроллейбус" и общественностью безбилетные пассажиры привлекаются к административной ответственности, уточнили в публикации.В соответствии с законодательством Крыма за безбилетный проезд установлен административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, подчеркнули в администрации города.На текущей неделе начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что общественный транспорт Симферополя прошел подготовку к наступлению зимнего периода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспортВ Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспортВ Симферополе вспыхнул конфликт в троллейбусе с участием подростков

