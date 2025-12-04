https://crimea.ria.ru/20251204/ubiystvo-malchika-v-krymu-i-novye-otmetki-v-pasportakh-rf-glavnoe-za-den-1151419416.html

Убийство мальчика в Крыму и новые отметки в паспортах РФ: главное за день

Убийство мальчика в Крыму и новые отметки в паспортах РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Убийство мальчика в Крыму и новые отметки в паспортах РФ: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе найден мертвым мужчина, разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника. Защита фигурантов дела о теракте на Крымском мосту обжаловала пожизненные приговоры. Новая отметка появится у россиян в паспорте. Россия намерена в любом случае освободить занимаемые киевским режимом территории. Россия готовит ответные меры на случай возможного изъятия ЕС российских активов.О главных событиях и акцентах 4 декабря – в подборке РИА Новости Крым.Найдено тело подозреваемого в убийстве мальчикаОбстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве племянника и покушении на убийство еще двоих родственников устанавливают следователи СК РФ. Об этом сообщили в ведомстве в четверг."Органами СК России продолжается расследование уголовного дело по факту убийства малолетнего ребенка, а также покушения на убийство его матери и малолетнего брата. Сегодня тело подозреваемого обнаружено в поле вблизи села Залесье Симферопольского района", – сказано в сообщении.Пострадавшие женщина и ребенок продолжают лечение в медицинских организациях. Их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, стабильное, рассказали в республиканском минздраве.Обжалование приговора в деле о теракте на Крымском мостуВ отношении восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году сторона защиты обжаловала пожизненные приговоры. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда."Поступила жалоба от защиты на приговор", – сказано в сообщении.На прошлой неделе фигурантов приговорил к пожизненному лишению свободы.У россиян появятся новые отметки в паспортахРоссияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Инициатива станет доступной с 1 января 2026 года. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш."С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка – идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель – сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым", – сказано в сообщении.Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, уточнил Каплан Панеш. Услуга предоставляется бесплатно.Как Россия освободит занимаемые Киевом территорииПрезидент России Владимир Путин заявил, что территории, которые контролируются киевским режимом, освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Об этом российский лидер рассказал в интервью каналу India Today."Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска... покинут эти территории и прекратят убивать людей", – заявил глава государства.Он отметил, что никакого вооруженного противостояния не было бы, если бы Киев вывел свои вооруженные формирования из Донбасса.РФ готовит ответные меры на изъятия ЕС активовКремль готовит ответные меры на случай изъятия российских активов Европейским союзом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции. Подготовка пакета ответных мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется", – сказано в сообщении.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если ЕС все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Киеву, это будет чревато им репарациями."Со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", – сообщил Медведев.В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае конфискации российских замороженных активов Европе придется их возвращать, поскольку Россия не проиграет в конфликте на Украине."Украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, – такого еще никогда не было. Речь идет о деньгах Центрального банка России", – сказано в сообщении европейского политика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

