Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году,... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T11:35
2025-11-27T11:35
2025-11-27T12:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает пресс-служба суда.Фигуранты предстали перед судом по обвинению в совершении террористического акта и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Подсудимые в 2022 году вошли в состав организованной преступной группы, целью которой было совершение террористического акта на Крымском мосту.Как отметили в суде, каждый из подсудимых принял участие в реализации указанного плана, выполняя отведенные роли.В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие.В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистов
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному лишению свободы
11:35 27.11.2025 (обновлено: 12:07 27.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает пресс-служба суда.
Фигуранты предстали перед судом по обвинению в совершении террористического акта и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Подсудимые в 2022 году вошли в состав организованной преступной группы, целью которой было совершение террористического акта на Крымском мосту.
Как отметили в суде, каждый из подсудимых принял участие в реализации указанного плана, выполняя отведенные роли.
В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие.
В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбывание части срока в тюрьме", – говорится в сообщении.
Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел
утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила
, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил
о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка
по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года
. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения
средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
* внесен в список террористов и экстремистов
