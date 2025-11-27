https://crimea.ria.ru/20251127/figurantov-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu-prigovorili-k-pozhiznennomu-1151223524.html

Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному

Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году,... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T11:35

2025-11-27T11:35

2025-11-27T12:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает пресс-служба суда.Фигуранты предстали перед судом по обвинению в совершении террористического акта и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Подсудимые в 2022 году вошли в состав организованной преступной группы, целью которой было совершение террористического акта на Крымском мосту.Как отметили в суде, каждый из подсудимых принял участие в реализации указанного плана, выполняя отведенные роли.В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие.В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

