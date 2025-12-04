С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка

https://crimea.ria.ru/20251204/s-1-yanvarya-u-rossiyan-v-pasporte-poyavitsya-novaya-otmetka-1151396535.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.По информации парламентария, услуга предоставляется бесплатно. Чтобы поставить отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет после 1 января 2026 года единоразово обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр."Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законодательством, а доступ к ним строго контролироваться", - отметил Каплан Панеш.В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.Как сообщалось ранее, крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в РоссииЧасть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьПерерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
"С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым", — сказал он.
По информации парламентария, услуга предоставляется бесплатно. Чтобы поставить отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет после 1 января 2026 года единоразово обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр.
"Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законодательством, а доступ к ним строго контролироваться", - отметил Каплан Панеш.
В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.
Как сообщалось ранее, крымские пенсионеры автоматически получат
электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.
