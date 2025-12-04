https://crimea.ria.ru/20251204/s-1-yanvarya-u-rossiyan-v-pasporte-poyavitsya-novaya-otmetka-1151396535.html

С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка

С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка - РИА Новости Крым, 04.12.2025

С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка

С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН)... РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.По информации парламентария, услуга предоставляется бесплатно. Чтобы поставить отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет после 1 января 2026 года единоразово обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр."Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законодательством, а доступ к ним строго контролироваться", - отметил Каплан Панеш.В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.Как сообщалось ранее, крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.

