Рейтинг@Mail.ru
С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/s-1-yanvarya-u-rossiyan-v-pasporte-poyavitsya-novaya-otmetka-1151396535.html
С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка - РИА Новости Крым, 04.12.2025
С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН)... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T09:38
2025-12-04T09:38
россия
государственная дума рф
общество
паспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0a/1121701256_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_fd8b07e68b46df6b034fe4c03fbfb7c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.По информации парламентария, услуга предоставляется бесплатно. Чтобы поставить отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет после 1 января 2026 года единоразово обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр."Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законодательством, а доступ к ним строго контролироваться", - отметил Каплан Панеш.В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.Как сообщалось ранее, крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в РоссииЧасть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьПерерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0a/1121701256_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_d6973410c1661b626e5dcc51d6740988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, государственная дума рф, общество, паспорт, новости
С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка

У россиян в 2026 году в паспорте может появиться новая отметка с уникальным номером

09:38 04.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВручение паспорта
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
"С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым", — сказал он.
По информации парламентария, услуга предоставляется бесплатно. Чтобы поставить отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет после 1 января 2026 года единоразово обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр.
"Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законодательством, а доступ к ним строго контролироваться", - отметил Каплан Панеш.
В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.
Как сообщалось ранее, крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
 
РоссияГосударственная Дума РФОбществоПаспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
10:52"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
10:41Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
10:36Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
10:25Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
10:14Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
10:03Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
09:57Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
09:38С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
09:25Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
09:18Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы
09:14В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши
09:04Взрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
08:39Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации
08:09Пятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
07:47Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
07:2822 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:12Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
06:59Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника
06:25Беспилотник сбит на подлете к Москве
Лента новостейМолния