Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь

Пенсионерам России начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше. Это связано с приближающимися праздниками в наступающем месяце, заявили в Соцфонде РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Пенсионерам России начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше. Это связано с приближающимися праздниками в наступающем месяце, заявили в Соцфонде РФ.Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты соцфонда, они также поступят досрочно, отметили специалисты.Однако пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта России", получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября по 25 ноября.Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейВ Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

