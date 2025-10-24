Рейтинг@Mail.ru
Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/chast-pensionerov-dosrochno-poluchit-pensii-za-noyabr-1150398567.html
Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь
Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь
Пенсионерам России начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше. Это связано с приближающимися праздниками в наступающем месяце, заявили в Соцфонде РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T10:21
2025-10-24T10:21
россия
новости
социальный фонд россии
пенсия
пособия и выплаты
соцвыплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111465/88/1114658817_0:238:3114:1990_1920x0_80_0_0_d73b4daab183fa3999a02658ee0eddc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Пенсионерам России начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше. Это связано с приближающимися праздниками в наступающем месяце, заявили в Соцфонде РФ.Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты соцфонда, они также поступят досрочно, отметили специалисты.Однако пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта России", получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября по 25 ноября.Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейВ Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111465/88/1114658817_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_d9629fccafc5967dd9edda70de5e9f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, социальный фонд россии, пенсия, пособия и выплаты, соцвыплаты
Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь

В России некоторые ноябрьские пенсии выплатят досрочно

10:21 24.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Пенсионерам России начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше. Это связано с приближающимися праздниками в наступающем месяце, заявили в Соцфонде РФ.
"Это касается тех, кому средства обычно приходят 3 и 4 ноября. Они получат пенсию на карты уже 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику", – сказано в сообщении.
Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты соцфонда, они также поступят досрочно, отметили специалисты.
Однако пенсионеры, которым выплаты доставляет "Почта России", получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября по 25 ноября.
"С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. В некоторых сельских поселениях доставка может начаться уже 1 ноября", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу
 
РоссияНовостиСоциальный фонд РоссииПенсияПособия и выплатыСоцвыплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
12:25Освобождена Бологовка в Харьковской области
11:58В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута
11:44Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома
11:28Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось
11:21Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
11:13В Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул
11:02Российские войска освободили Дроновку в ДНР
10:54Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
10:21Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь
10:06Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
09:53Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов
09:42"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
09:35Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
09:25Беспилотники сбиты на подлете к Москве
09:17Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
09:00Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
08:57В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
08:41Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
08:26На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
Лента новостейМолния