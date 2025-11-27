https://crimea.ria.ru/20251127/pensionery-kryma-mogut-poluchit-elektronnoe-udostoverenie-cherez-gosuslugi-1151197089.html

Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги

2025-11-27T08:38

2025-11-27T08:38

2025-11-27T08:38

новости крыма

крым

пенсия

отделение социального фонда россии по республике крым

общество

госуслуги

цифровизация

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе в Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Обладателю QR-кода больше не нужно носить пластиковое удостоверение с собой. Подтвердить свой статус и льготы можно с мобильного телефона.В ведомстве отметили, что ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены."Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым", - добавили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить страховщика до 1 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в РоссииЧасть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьПерерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан

