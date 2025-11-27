Рейтинг@Mail.ru
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
Крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе в Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Обладателю QR-кода больше не нужно носить пластиковое удостоверение с собой. Подтвердить свой статус и льготы можно с мобильного телефона.В ведомстве отметили, что ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены."Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым", - добавили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить страховщика до 1 декабря.
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе в Отделения Социального фонда России по Республике Крым.
"Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии", - говорится в сообщении.
Обладателю QR-кода больше не нужно носить пластиковое удостоверение с собой. Подтвердить свой статус и льготы можно с мобильного телефона.
В ведомстве отметили, что ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены.
"Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить страховщика до 1 декабря.
