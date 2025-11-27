https://crimea.ria.ru/20251127/pensionery-kryma-mogut-poluchit-elektronnoe-udostoverenie-cherez-gosuslugi-1151197089.html
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
Крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T08:38
2025-11-27T08:38
2025-11-27T08:38
новости крыма
крым
пенсия
отделение социального фонда россии по республике крым
общество
госуслуги
цифровизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_204023e9f5f4c0a7a576b686487b19bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе в Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Обладателю QR-кода больше не нужно носить пластиковое удостоверение с собой. Подтвердить свой статус и льготы можно с мобильного телефона.В ведомстве отметили, что ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены."Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым", - добавили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить страховщика до 1 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в РоссииЧасть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьПерерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4a6bbc53d0a90ba8b70bf2c231f3d6f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, госуслуги, цифровизация
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
Крымские пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе в Отделения Социального фонда России по Республике Крым.
"Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии", - говорится в сообщении.
Обладателю QR-кода больше не нужно носить пластиковое удостоверение с собой. Подтвердить свой статус и льготы можно с мобильного телефона.
В ведомстве отметили, что ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены.
"Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, крымчане, у которых имеются пенсионные накопления, могут сменить
страховщика до 1 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: