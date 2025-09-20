https://crimea.ria.ru/20250920/pereraschet-pensiy-i-utochnenie-stazha-kak-obmanyvayut-krymchan-1149555801.html
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана крымчан под видом оказания социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T10:40
2025-09-20T10:40
2025-09-20T09:31
мошенничество
крым
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
общество
цифровая безопасность
киберпреступность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_736d7db166750a850d0d992026d669aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана крымчан под видом оказания социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Когда жертва уже попалась на "крючок", ей предлагают записаться на прием и продиктовать код из сообщения, которое пришло на телефон. В крымском отделении Соцфонда РФ призывают не проходить по непонятым ссылкам, а также напоминают, что сотрудники СФР не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы и не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что крымчане отдали дистанционным мошенникам за минувшую неделю 23 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появились "цветочные" аферистыВ Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
https://crimea.ria.ru/20250919/dengi-v-podushku-moshenniki-v-krymu-izobreli-novyuyu-skhemu-obmana-1149565637.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_d17ef5377fb61644193c5bf1e5bb2b9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, крым, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, цифровая безопасность, киберпреступность, новости крыма
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
В Крыму мошенники стали обманывать людей под предлогом оказания социальных услуг