Рейтинг@Mail.ru
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250920/pereraschet-pensiy-i-utochnenie-stazha-kak-obmanyvayut-krymchan-1149555801.html
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана крымчан под видом оказания социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T10:40
2025-09-20T09:31
мошенничество
крым
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
общество
цифровая безопасность
киберпреступность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_736d7db166750a850d0d992026d669aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана крымчан под видом оказания социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Когда жертва уже попалась на "крючок", ей предлагают записаться на прием и продиктовать код из сообщения, которое пришло на телефон. В крымском отделении Соцфонда РФ призывают не проходить по непонятым ссылкам, а также напоминают, что сотрудники СФР не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы и не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что крымчане отдали дистанционным мошенникам за минувшую неделю 23 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появились "цветочные" аферистыВ Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
https://crimea.ria.ru/20250919/dengi-v-podushku-moshenniki-v-krymu-izobreli-novyuyu-skhemu-obmana-1149565637.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_d17ef5377fb61644193c5bf1e5bb2b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, цифровая безопасность, киберпреступность, новости крыма
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан

В Крыму мошенники стали обманывать людей под предлогом оказания социальных услуг

10:40 20.09.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана крымчан под видом оказания социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.

"Аферисты могут представляться работниками организаций, доставляющих пенсии и пособия, юристами, сотрудниками социальных служб. Они звонят крымчанам под разными предлогами: перерасчет пенсии в сторону увеличения, дополнительные выплаты для определенной категории граждан, уточнение стажа. Кроме того, мошенники могут пугать прекращением уже назначенных пособий и штрафами", - предупредили в организации.

Когда жертва уже попалась на "крючок", ей предлагают записаться на прием и продиктовать код из сообщения, которое пришло на телефон. В крымском отделении Соцфонда РФ призывают не проходить по непонятым ссылкам, а также напоминают, что сотрудники СФР не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы и не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.

"Настоятельно рекомендуем жителям полуострова не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами при оформлении пенсий и пособий. Региональное Отделение СФР оказывает все услуги только в своих клиентских службах, в МФЦ и онлайн через портал Госуслуг, которые предоставляются абсолютно бесплатно", - акцентировали в сообщении.

Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что крымчане отдали дистанционным мошенникам за минувшую неделю 23 миллиона рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России появились "цветочные" аферисты
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП
"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Вчера, 15:56
Деньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
 
МошенничествоКрымСоцзащитаОтделение Социального фонда России по Республике КрымОбществоЦифровая безопасностьКиберпреступностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
12:10Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
11:36В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
11:10Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
10:40Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан
10:18Крымский мост сейчас - очередь начала расти
10:04В Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работ
09:57Массированные удары по Украине: тревога объявлена по всей стране
09:37Дроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
09:10Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО
08:48Атака ВСУ на Крым: 30 дронов сбиты над полуостровом и у его берегов
08:32Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено после непогоды
08:12Рейд в Севастополе перекрыт
08:03Что происходит на Крымском мосту - ситуация на утро субботы
07:41В Крыму оценили инициативу по замене "ветхого флота" до 2030 года
07:06Погружение в искусство: художник пишет картины среди тиши морских глубин
00:01В Крыму в субботу снова потеплеет
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
23:46Пять беспилотников сбили над Крымом
22:43Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день
Лента новостейМолния