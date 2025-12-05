https://crimea.ria.ru/20251205/vysokopostavlennyy-sotrudnik-mus-tayno-finansiroval-boevikov-tsar-1151435949.html
Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера оказывал неформальную денежную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера оказывал неформальную денежную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике. Он действовал через посредника и скрывал источник финансирования, пишет РИА Новости по результатам анализа судебных материалов ЦАР.В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС."Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", - говорится в его сообщении.Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.МУС через своего сотрудника Эрреру, выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах также говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН.Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера оказывал неформальную денежную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике. Он действовал через посредника и скрывал источник финансирования, пишет РИА Новости по результатам анализа судебных материалов ЦАР.
Данные о тайных переводах имеются в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками UPC. В документах приведена переписка в мессенджере между Фигейрой и Эррерой, где обсуждаются переводы средств и необходимость скрыть причастность МУС.
В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС.
"Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", - говорится в его сообщении.
Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.
МУС через своего сотрудника Эрреру, выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы.
Целью операции была поимка другого полевого командира, Джозефа Кони, для получения вознаграждения в размере 10 миллионов долларов от госдепартамента США. Действуя таким образом, МУС способствовал эскалации конфликта, пренебрегая последствиями для гражданского населения. Фактически это привело к нарушению суверенитета Центральноафриканской Республики и представляет собой покушение на ее территориальную целостность.
В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах также говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН.
Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.
