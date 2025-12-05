https://crimea.ria.ru/20251205/vysokopostavlennyy-sotrudnik-mus-tayno-finansiroval-boevikov-tsar-1151435949.html

Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера оказывал неформальную денежную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T15:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера оказывал неформальную денежную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике. Он действовал через посредника и скрывал источник финансирования, пишет РИА Новости по результатам анализа судебных материалов ЦАР.В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС."Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", - говорится в его сообщении.Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.МУС через своего сотрудника Эрреру, выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах также говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН.Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

