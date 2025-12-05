Рейтинг@Mail.ru
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю
Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и энергообъектам, обеспечивающим их работу. Данные за неделю приводит Министерство обороны России.Кроме того, нанесены удары по складам боеприпасов, ракетного топлива и горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю

ВС России за неделю нанесли один массированный и 4 групповых удара в ответ на атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и энергообъектам, обеспечивающим их работу. Данные за неделю приводит Министерство обороны России.
"В результате ударов поражены: предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. А также цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесены удары по складам боеприпасов, ракетного топлива и горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
