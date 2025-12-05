Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе напали на водителя "скорой" - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Симферополе напали на водителя "скорой"
В Симферополе напали на водителя "скорой"
Неизвестный избил водителя "скорой" возле Луговской больницы в Симферополе, полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Неизвестный избил водителя "скорой" возле Луговской больницы в Симферополе, полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Инцидент произошел около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся.Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все участники конфликта и обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе напали на водителя "скорой"

15:33 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Неизвестный избил водителя "скорой" возле Луговской больницы в Симферополе, полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Инцидент произошел около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся.
"Поступило сообщение от медицинского работника Симферопольской районной больницы по факту нанесения неизвестным мужчиной телесных повреждений водителю скорой медицинской помощи на ул. Луговой в Симферополе. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции", - рассказали в полиции.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все участники конфликта и обстоятельства произошедшего.
"По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение", - заверили в МВД.
