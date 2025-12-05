https://crimea.ria.ru/20251205/v-simferopole-napali-na-voditelya-skoroy-1151436774.html

В Симферополе напали на водителя "скорой"

Неизвестный избил водителя "скорой" возле Луговской больницы в Симферополе, полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T15:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Неизвестный избил водителя "скорой" возле Луговской больницы в Симферополе, полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Инцидент произошел около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся.Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все участники конфликта и обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

