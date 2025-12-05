https://crimea.ria.ru/20251205/sledkom-nachal-proverku-posle-napadeniya-na-voditelya-skoroy-v-krymu-1151439786.html
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
В Крыму следователи начали проверку после избиения водителя скорой помощи в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T16:07
2025-12-05T16:07
2025-12-05T16:16
крым
новости крыма
происшествия
скорая помощь
следком крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму следователи начали проверку после избиения водителя скорой помощи в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в пятницу около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся, полиция устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.Ход проверки поставлен руководством крымского управления СК на контроль.Процессуальную проверку по факту инцидента проводит и прокуратура Республики Крым. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251205/v-simferopole-napali-na-voditelya-skoroy-1151436774.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, скорая помощь, следком крыма и севастополя
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
Крымские следователи начали проверку после нападения на водителя "скорой" в Симферополе
16:07 05.12.2025 (обновлено: 16:16 05.12.2025)