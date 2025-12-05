Рейтинг@Mail.ru
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/sledkom-nachal-proverku-posle-napadeniya-na-voditelya-skoroy-v-krymu-1151439786.html
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
В Крыму следователи начали проверку после избиения водителя скорой помощи в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T16:07
2025-12-05T16:16
крым
новости крыма
происшествия
скорая помощь
следком крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму следователи начали проверку после избиения водителя скорой помощи в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в пятницу около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся, полиция устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.Ход проверки поставлен руководством крымского управления СК на контроль.Процессуальную проверку по факту инцидента проводит и прокуратура Республики Крым. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251205/v-simferopole-napali-na-voditelya-skoroy-1151436774.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, скорая помощь, следком крыма и севастополя
Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму

Крымские следователи начали проверку после нападения на водителя "скорой" в Симферополе

16:07 05.12.2025 (обновлено: 16:16 05.12.2025)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму следователи начали проверку после избиения водителя скорой помощи в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в пятницу около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся, полиция устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга социальных сетей, о хулиганских действиях в отношении водителя скорой помощи", - говорится в сообщении СК.
Ход проверки поставлен руководством крымского управления СК на контроль.
Процессуальную проверку по факту инцидента проводит и прокуратура Республики Крым.
В Симферополе водитель иномарки избил водителя скорой помощи
15:33
В Симферополе напали на водителя "скорой"
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПроисшествияСкорая помощьСледком Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53На Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной Рады
17:33В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате
17:18"Севстар" передали под управление временной администрации
16:42Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
16:34Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
16:07Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
16:01Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
15:43Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
15:33В Симферополе напали на водителя "скорой"
15:11Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
15:04Путин дал старт вещанию телеканала RT India
15:00Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта
14:37Российско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – Путин
14:29Первыми спешат на помощь: в Севастополе живут 40 тысяч волонтеров
14:21В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны"
14:15Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
14:10"Крымэнерго" в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
13:58Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП
13:48Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат
13:36ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли на 90%
Лента новостейМолния