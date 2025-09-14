https://crimea.ria.ru/20250914/zamena-domofona-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-zhiltsov-mkd-1149437422.html

"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД

"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД - РИА Новости Крым, 14.09.2025

"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД

Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у крымчан, вынуждая людей раскрывать личные данные из-за якобы обязательной замены домофона. По какой схеме РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T19:31

2025-09-14T19:31

2025-09-14T18:34

новости крыма

происшествия

мвд по республике крым

вымогательство

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149439221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83ce9f59c3468ead9acdb0575c9c167f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у крымчан, вынуждая людей раскрывать личные данные из-за якобы обязательной замены домофона. По какой схеме работают аферисты, рассказали в МВД по Республике Крым.Схему мошенничества "У вас в подъезде меняют домофон" злоумышленники используют для вымогательства денег у жильцов многоквартирных домов, отмечают в ведомстве.Под предлогом проверки или подтверждения операции мошенники вынуждают людей называть свои адреса и номера телефонов, а после – секретные коды, приходящие в SMS."Получив деньги, преступники быстро обрывают связь с жертвой, оставляя обманутых граждан с опустошенными банковскими счетами", – предупреждают правоохранители.В МВД призывают поверять всю поступающую информацию перед принятием решений. В частности, выяснять подлинность обращений самостоятельно, связываясь с управляющей компанией дома. А также быть бдительными, не сообщать никому личную информацию, и особенно коды из СМС и всегда блокировать звонки, если возникают сомнения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"В Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенниковАфера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, вымогательство, мошенничество