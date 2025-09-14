Рейтинг@Mail.ru
"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД - РИА Новости Крым, 14.09.2025
"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у крымчан, вынуждая людей раскрывать личные данные из-за якобы обязательной замены домофона. По какой схеме РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T19:31
2025-09-14T18:34
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
вымогательство
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у крымчан, вынуждая людей раскрывать личные данные из-за якобы обязательной замены домофона. По какой схеме работают аферисты, рассказали в МВД по Республике Крым.Схему мошенничества "У вас в подъезде меняют домофон" злоумышленники используют для вымогательства денег у жильцов многоквартирных домов, отмечают в ведомстве.Под предлогом проверки или подтверждения операции мошенники вынуждают людей называть свои адреса и номера телефонов, а после – секретные коды, приходящие в SMS."Получив деньги, преступники быстро обрывают связь с жертвой, оставляя обманутых граждан с опустошенными банковскими счетами", – предупреждают правоохранители.В МВД призывают поверять всю поступающую информацию перед принятием решений. В частности, выяснять подлинность обращений самостоятельно, связываясь с управляющей компанией дома. А также быть бдительными, не сообщать никому личную информацию, и особенно коды из СМС и всегда блокировать звонки, если возникают сомнения.
новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, вымогательство, мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у крымчан, вынуждая людей раскрывать личные данные из-за якобы обязательной замены домофона. По какой схеме работают аферисты, рассказали в МВД по Республике Крым.
Схему мошенничества "У вас в подъезде меняют домофон" злоумышленники используют для вымогательства денег у жильцов многоквартирных домов, отмечают в ведомстве.
"Преступники звонят своим жертвам и сообщают: "Ваш подъезд подлежит обязательной замене домофонного оборудования"... убеждают жильцов в срочности, пугая штрафами или отключением старых устройств", – рассказали в полиции.
Под предлогом проверки или подтверждения операции мошенники вынуждают людей называть свои адреса и номера телефонов, а после – секретные коды, приходящие в SMS.
"Получив деньги, преступники быстро обрывают связь с жертвой, оставляя обманутых граждан с опустошенными банковскими счетами", – предупреждают правоохранители.
В МВД призывают поверять всю поступающую информацию перед принятием решений. В частности, выяснять подлинность обращений самостоятельно, связываясь с управляющей компанией дома. А также быть бдительными, не сообщать никому личную информацию, и особенно коды из СМС и всегда блокировать звонки, если возникают сомнения.
