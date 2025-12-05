Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны" - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны"
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны" - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны"
В Симферополе приступили к съемкам эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе приступили к съемкам эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы", передает корреспондент РИА Новости Крым.Фильм основан на реальных событиях и повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. В нем, в том числе, восстановят события в Крыму 2014 года.Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН, рассказала РИА Новости Крым шеф-редактор кинокомпании Екатерина Кириллова.По словам Кирилловой, сейчас в крымской столице снимают эпизод, рассказывающий о переходе сотрудников СБУ на службу безопасности Крыма. Но ключевой сценой станет реконструкция митинга у стен Верховного совета республики.Съемки сериала достигли экватора, завершить планируют весной 2026 года. Дата выхода на экраны пока неизвестна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны"

В Крыму снимают остросюжетный сериал о работе Центра специального назначения ФСБ России

14:21 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе приступили к съемкам эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Фильм основан на реальных событиях и повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. В нем, в том числе, восстановят события в Крыму 2014 года.
Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН, рассказала РИА Новости Крым шеф-редактор кинокомпании Екатерина Кириллова.

"Мы хотим рассказать о роли Центра специального назначения ФСБ России в событиях 2014 года в Крыму. Такие вещи ранее не освещались, поскольку сотрудники спецназа ФСБ действуют очень осторожно и их деятельность засекречена. Мы приоткроем тайну, покажем, какие они выполняли задачи и как это происходило", – пояснила она.

По словам Кирилловой, сейчас в крымской столице снимают эпизод, рассказывающий о переходе сотрудников СБУ на службу безопасности Крыма. Но ключевой сценой станет реконструкция митинга у стен Верховного совета республики.
Съемки сериала достигли экватора, завершить планируют весной 2026 года. Дата выхода на экраны пока неизвестна.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
