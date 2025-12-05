https://crimea.ria.ru/20251205/v-simferopole-snimayut-novyy-serial-spetsy-o-sobytiyakh-krymskoy-vesny-1151433476.html
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны"
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны" - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны"
В Симферополе приступили к съемкам эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе приступили к съемкам эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием "Спецы", передает корреспондент РИА Новости Крым.Фильм основан на реальных событиях и повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. В нем, в том числе, восстановят события в Крыму 2014 года.Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН, рассказала РИА Новости Крым шеф-редактор кинокомпании Екатерина Кириллова.По словам Кирилловой, сейчас в крымской столице снимают эпизод, рассказывающий о переходе сотрудников СБУ на службу безопасности Крыма. Но ключевой сценой станет реконструкция митинга у стен Верховного совета республики.Съемки сериала достигли экватора, завершить планируют весной 2026 года. Дата выхода на экраны пока неизвестна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
