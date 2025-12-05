Рейтинг@Mail.ru
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
Избитый сегодня в Симферополе водитель "скорой помощи" подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T16:34
2025-12-05T17:35
эксклюзивы риа новости крым
крым
происшествия
симферополь
скорая помощь
минздрав крыма
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Избитый сегодня в Симферополе водитель "скорой помощи" подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.В пресс-службе уточнили, что бригада "скорой помощи" продолжила работу с резервным водителем.Инцидент произошел в пятницу около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся, полиция устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.Следком по Крыму начал проверку по данному происшествию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
Новости
крым, происшествия, симферополь, скорая помощь, минздрав крыма, новости крыма
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу

Пострадавший в Симферополе водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу

16:34 05.12.2025 (обновлено: 17:35 05.12.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Избитый сегодня в Симферополе водитель "скорой помощи" подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.
"Пострадавший водитель скорой медицинской помощи снят со смены и по направлению правоохранительных органов подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что бригада "скорой помощи" продолжила работу с резервным водителем.
Инцидент произошел в пятницу около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся, полиция устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
Следком по Крыму начал проверку по данному происшествию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПроисшествияСимферопольСкорая помощьМинздрав КрымаНовости Крыма
 
