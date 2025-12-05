https://crimea.ria.ru/20251205/izbityy-v-krymu-voditel-skoroy-podal-na-sudebno-meditsinskuyu-ekspertizu-1151442909.html
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
Избитый сегодня в Симферополе водитель "скорой помощи" подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T16:34
2025-12-05T16:34
2025-12-05T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Избитый сегодня в Симферополе водитель "скорой помощи" подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.В пресс-службе уточнили, что бригада "скорой помощи" продолжила работу с резервным водителем.Инцидент произошел в пятницу около полудня. "Скорая" везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся, полиция устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.Следком по Крыму начал проверку по данному происшествию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
16:34 05.12.2025 (обновлено: 17:35 05.12.2025)