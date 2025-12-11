Рейтинг@Mail.ru
287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотников над 12 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотников над 12 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.118 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, по 40 БПЛА – над Калужской областью и Московским регионом, 27 – над Тульской областью, 19 – над Новгородской, 11 – над Ярославской, 10 – над Липецкой, шесть – над Смоленской, по пять – над Курской и Орловской областями, четыре – над Воронежской, два – над Рязанской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России

287 беспилотников ВСУ атаковали 12 российских регионов в ночь на четверг – Минобороны РФ

08:30 11.12.2025 (обновлено: 08:37 11.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотников над 12 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

118 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, по 40 БПЛА – над Калужской областью и Московским регионом, 27 – над Тульской областью, 19 – над Новгородской, 11 – над Ярославской, 10 – над Липецкой, шесть – над Смоленской, по пять – над Курской и Орловской областями, четыре – над Воронежской, два – над Рязанской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
