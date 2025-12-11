https://crimea.ria.ru/20251211/287-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-12-regionov-rossii-1151565278.html

287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России

287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России

Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотников над 12 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотников над 12 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.118 вражеских дронов были ликвидированы над Брянской областью, по 40 БПЛА – над Калужской областью и Московским регионом, 27 – над Тульской областью, 19 – над Новгородской, 11 – над Ярославской, 10 – над Липецкой, шесть – над Смоленской, по пять – над Курской и Орловской областями, четыре – над Воронежской, два – над Рязанской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

