Какой сегодня праздник: 11 декабря
Какой сегодня праздник: 11 декабря
В этот день во всем мире отмечают необычные праздники: Международный день гор и День танго. В Крыму вспоминают крымчаков и евреев – жертв нацизма. Также в этот...
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают необычные праздники: Международный день гор и День танго. В Крыму вспоминают крымчаков и евреев – жертв нацизма. Также в этот день в 1699 году в качестве официального флага российского военного флота был учрежден Андреевский флаг, а в 1972-м члены экипажа "Аполлон-17" стали последними, кто ступил на лунную поверхность. Родились в этот день Народный артист РФ Михаил Светин и российская телеведущая Ольга Скабеева.Что празднуют в миреВ Крыму 11 декабря вспоминают крымчаков и евреев – жертв нацизма. День памяти установлен в 2004 году. Уже традиционно в этот день проводятся памятные траурные мероприятия на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия. Памятная дата и место ее проведения выбраны не случайно: 11 декабря 1941 года, во время Великой Отечественной войны, в противотанковом рве под Симферополем немецко-фашистские захватчики начали расстрелы евреев, крымчаков, цыган и пленных советских моряков. Расстрелы продолжались несколько дней. В общей сложности здесь были расстреляны свыше 18 тысяч человек, павших жертвами нацизма.Международный день гор придумали праздновать в Генассамблее ООН в 2003 году. Как обычно бывает в таких случаях, все не просто так. В данном случае – для привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты. И вот вам по случаю праздника забавный факт: в Новой Зеландии есть холм высотой 305 метров, который называется Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. В переводе это означает следующее: "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной". Так-то!Всем любителям танцев сегодня предлагают танцевать танго, по случаю соответствующего дня. Кстати, в начале прошлого века папа Пий X осудил исполнение вульгарного танца и призвал католиков отказаться от танго.Если вы очень хотите поймать птицу счастья, то сыпьте крошки на подоконник, поскольку сегодня – Сойкин день. По древнему русскому поверью, если эта птичка прилетит к жилищу человека, нужно выйти из дома и последовать за ней: в отражении ее переливчатых крыльев вы сможете увидеть свою судьбу. А еще говорят, человек, рожденный в этот день, проживет долгую и счастливую жизнь.Еще сегодня День рождественского свитера и День северного сияния в холодильнике. Именины у Василия, Григория, Анны, Николая, Андрея.Знаменательные даты11 декабря 1699 года Петр I решил почтить память Святого апостола Андрея и учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота. В 1917-м Советы этот флаг отменили, в 1992-м российское правительство вернуло. А спустя 17 лет флаг попал под запрет по недоразумению: чиновники российского Минюста включили в список экстремистских любые флаги с крестом. Потом хорошенько подумали и поняли, что не все кресты одинаково вредны.А еще в этот день 53 года назад члены экипажа "Аполлон-17" стали последними, кто ступил на лунную поверхность. Любители теорий заговоров утверждают, что на спутнике были найдены какие-то опасные существа, перемещающиеся тени, яркие вспышки и разноцветные траншеи. Якобы в NASA испугались и прекратили исследования. Но это не точно.Кто родился в этот деньВ этот день в 1930 году на свет появился будущий народный артист РФ Михаил Светин. Кстати, в кино Михаил Семенович стал сниматься, когда ему было уже за сорок, и за годы кинокарьеры приобрел настоящую всенародную любовь: "Однажды с рынка убежал с куском сала в руках. Подарили, сунули в руки – отказаться не удалось. В метро яблоко дали. ГАИшники, когда ловят меня на каком-то нарушении, всегда отпускают. Доброжелательно ко мне народ относится", – признавался сам артист.Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сегодня отмечает 41-летие.Также в этот день родились советский спортивный комментатор Николай Озеров, Народный артист РФ Борис Щербаков.
Какой сегодня праздник: 11 декабря

Что празднуют в России и в мире 11 декабря

00:00 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают необычные праздники: Международный день гор и День танго. В Крыму вспоминают крымчаков и евреев – жертв нацизма. Также в этот день в 1699 году в качестве официального флага российского военного флота был учрежден Андреевский флаг, а в 1972-м члены экипажа "Аполлон-17" стали последними, кто ступил на лунную поверхность. Родились в этот день Народный артист РФ Михаил Светин и российская телеведущая Ольга Скабеева.

Что празднуют в мире

В Крыму 11 декабря вспоминают крымчаков и евреев – жертв нацизма. День памяти установлен в 2004 году. Уже традиционно в этот день проводятся памятные траурные мероприятия на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия. Памятная дата и место ее проведения выбраны не случайно: 11 декабря 1941 года, во время Великой Отечественной войны, в противотанковом рве под Симферополем немецко-фашистские захватчики начали расстрелы евреев, крымчаков, цыган и пленных советских моряков. Расстрелы продолжались несколько дней. В общей сложности здесь были расстреляны свыше 18 тысяч человек, павших жертвами нацизма.
Международный день гор придумали праздновать в Генассамблее ООН в 2003 году. Как обычно бывает в таких случаях, все не просто так. В данном случае – для привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты. И вот вам по случаю праздника забавный факт: в Новой Зеландии есть холм высотой 305 метров, который называется Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. В переводе это означает следующее: "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной". Так-то!
Всем любителям танцев сегодня предлагают танцевать танго, по случаю соответствующего дня. Кстати, в начале прошлого века папа Пий X осудил исполнение вульгарного танца и призвал католиков отказаться от танго.
Если вы очень хотите поймать птицу счастья, то сыпьте крошки на подоконник, поскольку сегодня – Сойкин день. По древнему русскому поверью, если эта птичка прилетит к жилищу человека, нужно выйти из дома и последовать за ней: в отражении ее переливчатых крыльев вы сможете увидеть свою судьбу. А еще говорят, человек, рожденный в этот день, проживет долгую и счастливую жизнь.
Еще сегодня День рождественского свитера и День северного сияния в холодильнике. Именины у Василия, Григория, Анны, Николая, Андрея.

Знаменательные даты

11 декабря 1699 года Петр I решил почтить память Святого апостола Андрея и учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота. В 1917-м Советы этот флаг отменили, в 1992-м российское правительство вернуло. А спустя 17 лет флаг попал под запрет по недоразумению: чиновники российского Минюста включили в список экстремистских любые флаги с крестом. Потом хорошенько подумали и поняли, что не все кресты одинаково вредны.
А еще в этот день 53 года назад члены экипажа "Аполлон-17" стали последними, кто ступил на лунную поверхность. Любители теорий заговоров утверждают, что на спутнике были найдены какие-то опасные существа, перемещающиеся тени, яркие вспышки и разноцветные траншеи. Якобы в NASA испугались и прекратили исследования. Но это не точно.

Кто родился в этот день

В этот день в 1930 году на свет появился будущий народный артист РФ Михаил Светин. Кстати, в кино Михаил Семенович стал сниматься, когда ему было уже за сорок, и за годы кинокарьеры приобрел настоящую всенародную любовь: "Однажды с рынка убежал с куском сала в руках. Подарили, сунули в руки – отказаться не удалось. В метро яблоко дали. ГАИшники, когда ловят меня на каком-то нарушении, всегда отпускают. Доброжелательно ко мне народ относится", – признавался сам артист.
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сегодня отмечает 41-летие.
Также в этот день родились советский спортивный комментатор Николай Озеров, Народный артист РФ Борис Щербаков.
 
