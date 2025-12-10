В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких
Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для иммунотерапии рака легких
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Инновационный препарат для лечения рака легкого зарегистрирован Минздравом России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-производителя.
"Минздрав России зарегистрировал PD-1 ингибитор "Арейма" для лечения немелкоклеточного рака легкого. Препарат будет производиться... по полному циклу в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, включая синтез субстанции", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что новый препарат обеспечит снижение затрат до 7,5 миллиардов рублей по сравнению с альтернативными ингибиторами PD-1/PD-L1.
"Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность ее широкого применения", - подчеркнул президент компании Михаил Цыферов.
В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.
В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.
