Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания
В России завершены доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В России завершены доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского Университета.За основу научной разработки взят передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет обнаруживать в организме пациента клетки с молекулами-мишенями, уточнили в вузе.В перспективе ученые планируют использовать эту технологию и для разработки препаратов против других онкологических заболеваний.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеванийКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамПервые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни Бехтерева
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Лаборатория. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В России завершены доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского Университета.
"Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского Университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) успешно завершили испытания на лабораторных моделях первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы", - говорится в сообщении.
За основу научной разработки взят передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет обнаруживать в организме пациента клетки с молекулами-мишенями, уточнили в вузе.
В перспективе ученые планируют использовать эту технологию и для разработки препаратов против других онкологических заболеваний.
В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.
