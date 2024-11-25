https://crimea.ria.ru/20241125/vaktsinu-ot-raka-v-rossii-nachnut-primenyat-so-sleduyuschego-goda-1142116260.html
Вакцину от рака в России начнут применять со следующего года
Вакцину от рака в России начнут применять со следующего года - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Вакцину от рака в России начнут применять со следующего года
Онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется начать применять для пациентов уже со следующего года,... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T15:50
2024-11-25T15:50
2024-11-25T15:50
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
новости
здоровье
владимир путин (политик)
здравоохранение в россии
вакцина от рака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется начать применять для пациентов уже со следующего года, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что эксперименты по действию вакцины проводились на животных."Мы выявили не просто резкое замедление развития опухоли при введении вакцины, но в том случае, если опухоль уже есть – сокращение ее объемов на 75-80%. Животные не умирают от этой опухоли, они продолжают жить", – рассказала глава ФМБА.Также Скворцова отметила, что параллельно проводятся исследования и при других локализациях онкологических заболеваний, таких как меланома (рак кожи) и при злокачественных образованиях головного мозга.Президент РФ подчеркнул, что внедрение российских онковакцин будет прорывом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВакцину от рака разработали ученые ФМБАРусский онколог назвал пять самых опасных видов рака
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), новости, здоровье, владимир путин (политик), здравоохранение в россии, вакцина от рака
Вакцину от рака в России начнут применять со следующего года
Вакцину от рака в России планируют применять пациентам в следующем году – Скворцова