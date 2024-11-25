https://crimea.ria.ru/20241125/zaschischal-rodinu-tsenoy-svoey-zhizni-kerch-prostilas-s-geroem-spetsoperatsii-1142119260.html
Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации
Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации
Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T17:02
2024-11-25T17:02
2024-11-25T17:02
керчь
олег каторгин
утраты
память
герои сво
новости сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_e8d3ae28f4ea77813e029015a3404c50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин.Павел Седнев родился 17 марта 1970 года в Ворошиловграде, в семилетнем возрасте переехал с родителями в Керчь, где окончил школу и металлургический техникум. Работал на одном из военных заводов Ивановской области, затем в керченском водоканале и на железной дороге. По семейным обстоятельствам уехал в Луганск."Не остался в стороне от происходящих там событий в 2014 году, дежурил на блокпосту, помогая раненым. Затем вернулся в Керчь, работал на железной дороге, поступил на военную службу по контракту. Ценой своей жизни самоотверженно и мужественно защищал Родину", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.
https://crimea.ria.ru/20241125/alleyu-pamyati-pogibshim-v-zone-svo-sozdali-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1142115142.html
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_227:202:1098:856_1920x0_80_0_0_09ead561c77597c9a73e96cb43186713.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, олег каторгин, утраты, память, герои сво, новости сво, новости крыма
Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации
В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин.
"Проводили в последний путь керчанина, участника спецоперации – Седнева Павла Евгеньевича", – сообщил Каторгин.
Павел Седнев родился 17 марта 1970 года в Ворошиловграде, в семилетнем возрасте переехал с родителями в Керчь, где окончил школу и металлургический техникум. Работал на одном из военных заводов Ивановской области, затем в керченском водоканале и на железной дороге. По семейным обстоятельствам уехал в Луганск.
"Не остался в стороне от происходящих там событий в 2014 году, дежурил на блокпосту, помогая раненым. Затем вернулся в Керчь, работал на железной дороге, поступил на военную службу по контракту. Ценой своей жизни самоотверженно и мужественно защищал Родину", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.