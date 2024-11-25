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Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации
Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации
Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T17:02
2024-11-25T17:02
керчь
олег каторгин
утраты
память
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин.Павел Седнев родился 17 марта 1970 года в Ворошиловграде, в семилетнем возрасте переехал с родителями в Керчь, где окончил школу и металлургический техникум. Работал на одном из военных заводов Ивановской области, затем в керченском водоканале и на железной дороге. По семейным обстоятельствам уехал в Луганск."Не остался в стороне от происходящих там событий в 2014 году, дежурил на блокпосту, помогая раненым. Затем вернулся в Керчь, работал на железной дороге, поступил на военную службу по контракту. Ценой своей жизни самоотверженно и мужественно защищал Родину", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.
https://crimea.ria.ru/20241125/alleyu-pamyati-pogibshim-v-zone-svo-sozdali-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1142115142.html
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керчь, олег каторгин, утраты, память, герои сво, новости сво, новости крыма
Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации

В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым

17:02 25.11.2024
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин.

"Проводили в последний путь керчанина, участника спецоперации – Седнева Павла Евгеньевича", – сообщил Каторгин.

Павел Седнев родился 17 марта 1970 года в Ворошиловграде, в семилетнем возрасте переехал с родителями в Керчь, где окончил школу и металлургический техникум. Работал на одном из военных заводов Ивановской области, затем в керченском водоканале и на железной дороге. По семейным обстоятельствам уехал в Луганск.
"Не остался в стороне от происходящих там событий в 2014 году, дежурил на блокпосту, помогая раненым. Затем вернулся в Керчь, работал на железной дороге, поступил на военную службу по контракту. Ценой своей жизни самоотверженно и мужественно защищал Родину", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.
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