https://crimea.ria.ru/20241125/zaschischal-rodinu-tsenoy-svoey-zhizni-kerch-prostilas-s-geroem-spetsoperatsii-1142119260.html

Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации

Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Защищал Родину ценой своей жизни: Керчь простилась с героем спецоперации

Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T17:02

2024-11-25T17:02

2024-11-25T17:02

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Павлом Седневым. Об этом сообщил в понедельник глава администрации города Олег Каторгин.Павел Седнев родился 17 марта 1970 года в Ворошиловграде, в семилетнем возрасте переехал с родителями в Керчь, где окончил школу и металлургический техникум. Работал на одном из военных заводов Ивановской области, затем в керченском водоканале и на железной дороге. По семейным обстоятельствам уехал в Луганск."Не остался в стороне от происходящих там событий в 2014 году, дежурил на блокпосту, помогая раненым. Затем вернулся в Керчь, работал на железной дороге, поступил на военную службу по контракту. Ценой своей жизни самоотверженно и мужественно защищал Родину", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20241125/alleyu-pamyati-pogibshim-v-zone-svo-sozdali-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1142115142.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, утраты, память, герои сво, новости сво, новости крыма