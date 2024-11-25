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В Курской области уничтожены еще более 200 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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В Курской области уничтожены еще более 200 украинских боевиков за сутки
В Курской области уничтожены еще более 200 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Курской области уничтожены еще более 200 украинских боевиков за сутки
В Курской области уничтожены более 200 боевиков ВСУ, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T16:43
2024-11-25T16:48
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области уничтожены более 200 боевиков ВСУ, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачая Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Черкасское Поречное, а такжеБасовка, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин и много другой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь баллистических ракет сбили над регионами России Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьВ Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, потери всу
В Курской области уничтожены еще более 200 украинских боевиков за сутки

Армия России уничтожила в Курской области более 200 боевиков ВСУ за сутки – Минобороны

16:43 25.11.2024 (обновлено: 16:48 25.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС РФ в Курской области
ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области уничтожены более 200 боевиков ВСУ, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.
Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачая Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Черкасское Поречное, а такжеБасовка, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты: Marder производства ФРГ и Bradley производства США, бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", – говорится в сводке оборонного ведомства.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин и много другой техники.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияПотери ВСУ
 
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