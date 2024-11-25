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Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма
Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма
В Джанкойском районе Крыма совместно с гостями из Архангельской области создали аллею памяти погибших в зоне спецоперации морских пехотинцев, на ней высадили... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T15:10
2024-11-25T15:10
2024-11-25T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма совместно с гостями из Архангельской области создали аллею памяти погибших в зоне спецоперации морских пехотинцев, на ней высадили 200 елей. Об этом сообщает глава администрации района Инна Федоренко.По словам Федоренко, создать аллею предложила семья Смирновых, чьи судьбы соединились в зоне СВО. Виктория – жительница села Яркое, ее муж – из Архангельской области. Она привезла с его Родины 200 елей."Эта идея нашла отклик в сердцах как односельчан Виктории, так и земляков ее мужа", – отметила глава администрации Джанкойского района.В высадке аллеи участвовали первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Ваге Петросян, а также министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. Посадили деревья и главы районных и городских администраций Архангельской области, волонтеры и жители села Яркое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииВ Симферополе появилась первая памятная доска герою СВОВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
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Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма
На аллее памяти погибших в зоне СВО морских пехотинцев в Крыму высадили 200 елей
15:10 25.11.2024 (обновлено: 16:16 25.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма совместно с гостями из Архангельской области создали аллею памяти погибших в зоне спецоперации морских пехотинцев, на ней высадили 200 елей. Об этом сообщает глава администрации района Инна Федоренко.
"Гости из Архангельской области приняли участие в создании на территории села Яркое аллеи памяти погибших в зоне СВО морских пехотинцев Северного Флота 61-й бригады, односельчан Ярковского сельского поселения и погибших участников СВО из Архангельской области", – говорится в сообщении.
По словам Федоренко, создать аллею предложила семья Смирновых, чьи судьбы соединились в зоне СВО. Виктория – жительница села Яркое, ее муж – из Архангельской области. Она привезла с его Родины 200 елей.
"Эта идея нашла отклик в сердцах как односельчан Виктории, так и земляков ее мужа", – отметила глава администрации Джанкойского района.
В высадке аллеи участвовали первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Ваге Петросян, а также министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. Посадили деревья и главы районных и городских администраций Архангельской области, волонтеры и жители села Яркое.
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