https://crimea.ria.ru/20241125/alleyu-pamyati-pogibshim-v-zone-svo-sozdali-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1142115142.html

Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма

Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Аллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма

В Джанкойском районе Крыма совместно с гостями из Архангельской области создали аллею памяти погибших в зоне спецоперации морских пехотинцев, на ней высадили... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T15:10

2024-11-25T15:10

2024-11-25T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма совместно с гостями из Архангельской области создали аллею памяти погибших в зоне спецоперации морских пехотинцев, на ней высадили 200 елей. Об этом сообщает глава администрации района Инна Федоренко.По словам Федоренко, создать аллею предложила семья Смирновых, чьи судьбы соединились в зоне СВО. Виктория – жительница села Яркое, ее муж – из Архангельской области. Она привезла с его Родины 200 елей."Эта идея нашла отклик в сердцах как односельчан Виктории, так и земляков ее мужа", – отметила глава администрации Джанкойского района.В высадке аллеи участвовали первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Ваге Петросян, а также министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. Посадили деревья и главы районных и городских администраций Архангельской области, волонтеры и жители села Яркое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииВ Симферополе появилась первая памятная доска герою СВОВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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