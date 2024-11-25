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На Античном проспекте в Херсонесе нашли древние виноградные опоры
На Античном проспекте в Херсонесе нашли древние виноградные опоры - РИА Новости Крым, 25.11.2024
На Античном проспекте в Херсонесе нашли древние виноградные опоры
В Севастополе на Античном проспекте, где будет построена новая дорога, археологи обнаружили остатки древних плантажных стенок для выращивания винограда. Об этом РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T16:28
2024-11-25T16:28
2024-11-25T16:28
михаил развожаев
севастополь
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городская среда
херсонес
раскопки
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на Античном проспекте, где будет построена новая дорога, археологи обнаружили остатки древних плантажных стенок для выращивания винограда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.Территория Античного проспекта когда-то была частью древней хоры Херсонеса. Археологи обнаружили здесь остатки древних плантажных стенок, которые использовали как опоры для винограда и плодовых деревьев. Были также найдены фрагменты амфор, пифосов и других сосудов, которые датируются IV-III веками до нашей эры."Исследования показали, что культурный слой частично был нарушен еще в конце XX и начале XXI века, когда здесь прокладывали коммуникации и строили дома. Цель данных исследований – изучить территорию, которая будет благоустроена, сети и дороги, сохранить все артефакты и данные, при этом позволить развиваться микрорайону", – подчеркнул Развожаев.По завершении раскопок начнется строительство дороги, общая протяженность которой – 1,74 километра. Она соединит жилые кварталы микрорайона "Омега" и обеспечит проезд к школам и детским садам.Проект предусматривает обустройство тротуаров и велодорожек, а также освещение и озеленение территории.Реконструкцию участка планируется завершить в 2025 году, на это было выделено 745 миллионов рублей. Проект связан с повышением уровня инвестиционной привлекательности этой части города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииУникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой ХерсонесаВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, новости, благоустройство, городская среда, херсонес, раскопки, ремонт и строительство дорог в крыму
На Античном проспекте в Херсонесе нашли древние виноградные опоры
В Херсонесе на месте будущей дороги нашли древние опоры для выращивания винограда
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на Античном проспекте, где будет построена новая дорога, археологи обнаружили остатки древних плантажных стенок для выращивания винограда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"На Античном проспекте, где мы будем строить новую дорогу, идут археологические наблюдения и раскопки. Работы ведет археологическая экспедиция "Каффа" научно-образовательного центра "Археологические исследования" Севастопольского государственного университета", – написал губернатор.
Территория Античного проспекта когда-то была частью древней хоры Херсонеса. Археологи обнаружили здесь остатки древних плантажных стенок, которые использовали как опоры для винограда и плодовых деревьев. Были также найдены фрагменты амфор, пифосов и других сосудов, которые датируются IV-III веками до нашей эры.
"Исследования показали, что культурный слой частично был нарушен еще в конце XX и начале XXI века, когда здесь прокладывали коммуникации и строили дома. Цель данных исследований – изучить территорию, которая будет благоустроена, сети и дороги, сохранить все артефакты и данные, при этом позволить развиваться микрорайону", – подчеркнул Развожаев.
По завершении раскопок начнется строительство дороги, общая протяженность которой – 1,74 километра. Она соединит жилые кварталы микрорайона "Омега" и обеспечит проезд к школам и детским садам.
"Кроме того, дорога существенно разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе. Дорога будет двухполосной, ширина проезжей части составит 7,5 метра", – уточнил губернатор.
Проект предусматривает обустройство тротуаров и велодорожек, а также освещение и озеленение территории.
Реконструкцию участка планируется завершить в 2025 году
, на это было выделено 745 миллионов рублей. Проект связан с повышением уровня инвестиционной привлекательности этой части города.
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