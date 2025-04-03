https://crimea.ria.ru/20250403/v-krymu-v-armiyu-prizovut-okolo-2500-chelovek-1145421676.html

В Крыму в армию призовут около 2500 человек

В Крыму в армию призовут около 2500 человек - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В Крыму в армию призовут около 2500 человек

В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым военный... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T15:41

2025-04-03T15:41

2025-04-03T15:43

весенний призыв

призыв в вс россии

крым

новости крыма

евгений машуков

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым военный комиссар республики полковник Евгений Машуков.По словам Машукова, уже на следующей неделе первые команды призывников отправятся с призывных пунктов муниципальных образований в места прохождения службы. Направления призывников для прохождения военной службы запланированы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, дислоцирующихся на территории Российской Федерации."Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат соответствую военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в соответствующие воинские части", - добавил военком.Он также подчеркнул, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ КремляОсобый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей

https://crimea.ria.ru/20250331/prizyvnikov-ne-budut-napravlyat-v-zonu-spetsoperatsii--genshtab-1145347991.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весенний призыв, призыв в вс россии, крым, новости крыма, евгений машуков, вооруженные силы россии