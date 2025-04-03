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В Крыму в армию призовут около 2500 человек
В Крыму в армию призовут около 2500 человек - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В Крыму в армию призовут около 2500 человек
В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым военный... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T15:41
2025-04-03T15:41
2025-04-03T15:43
весенний призыв
призыв в вс россии
крым
новости крыма
евгений машуков
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым военный комиссар республики полковник Евгений Машуков.По словам Машукова, уже на следующей неделе первые команды призывников отправятся с призывных пунктов муниципальных образований в места прохождения службы. Направления призывников для прохождения военной службы запланированы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, дислоцирующихся на территории Российской Федерации."Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат соответствую военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в соответствующие воинские части", - добавил военком.Он также подчеркнул, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ КремляОсобый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей
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весенний призыв, призыв в вс россии, крым, новости крыма, евгений машуков, вооруженные силы россии
В Крыму в армию призовут около 2500 человек
В Крыму этой весной на срочную службу призовут 2500 молодых людей - военком
15:41 03.04.2025 (обновлено: 15:43 03.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым военный комиссар республики полковник Евгений Машуков.
"Весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. В ходе предстоящего призыва для прохождения военной службы с территории Республики Крым будут направлены порядка 2500 крымчан. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев", - сказал он.
По словам Машукова, уже на следующей неделе первые команды призывников отправятся с призывных пунктов муниципальных образований в места прохождения службы. Направления призывников для прохождения военной службы запланированы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, дислоцирующихся на территории Российской Федерации.
"Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат соответствую военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в соответствующие воинские части", - добавил военком.
Он также подчеркнул, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции.
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