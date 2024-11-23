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Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля

Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля

В России нет потребности в проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T09:22

2024-11-23T09:22

2024-11-23T09:31

дмитрий песков

кремль

частичная мобилизация

россия

призыв в вс россии

вооруженные силы россии

служба в вс рф по контракту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России нет потребности в проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля также отметил, что в Вооруженные силы РФ ведется набор добровольцев на контрактной основе. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, отметил Песков.В июне президент России Владимир Путин подчеркивал, что в стране нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется. Он напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала 2024 года Вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев. Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в РоссииБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваПутин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, частичная мобилизация, россия, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, служба в вс рф по контракту