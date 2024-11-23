Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля
В России речи о мобилизации не ведется – Песков
09:22 23.11.2024 (обновлено: 09:31 23.11.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России нет потребности в проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"О мобилизации речи никакой не ведется", — сказал он в интервью РИА Новости.
Представитель Кремля также отметил, что в Вооруженные силы РФ ведется набор добровольцев на контрактной основе. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, отметил Песков.
"Этих людей очень много – сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их тщательно готовят, поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет", - добавил Песков.
В июне президент России Владимир Путин подчеркивал, что в стране нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется. Он напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала 2024 года Вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев. Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.
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