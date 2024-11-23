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Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля
Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля
В России нет потребности в проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T09:22
2024-11-23T09:31
дмитрий песков
кремль
частичная мобилизация
россия
призыв в вс россии
вооруженные силы россии
служба в вс рф по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России нет потребности в проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля также отметил, что в Вооруженные силы РФ ведется набор добровольцев на контрактной основе. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, отметил Песков.В июне президент России Владимир Путин подчеркивал, что в стране нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется. Он напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала 2024 года Вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев. Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в РоссииБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваПутин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
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дмитрий песков, кремль, частичная мобилизация, россия, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, служба в вс рф по контракту
Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля

В России речи о мобилизации не ведется – Песков

09:22 23.11.2024 (обновлено: 09:31 23.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России нет потребности в проведении мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"О мобилизации речи никакой не ведется", — сказал он в интервью РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил, что в Вооруженные силы РФ ведется набор добровольцев на контрактной основе. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, отметил Песков.

"Этих людей очень много – сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их тщательно готовят, поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет", - добавил Песков.

В июне президент России Владимир Путин подчеркивал, что в стране нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется. Он напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала 2024 года Вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев. Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.
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