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Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T00:01
2025-04-04T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ночью, утром туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды на 4 апреля

00:01 04.04.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ночью, утром туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 апреля
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