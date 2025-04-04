https://crimea.ria.ru/20250404/tumany-i-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1145306432.html

Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T00:01

2025-04-04T00:01

2025-04-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ночью, утром туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

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евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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