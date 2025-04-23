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В Симферополе открыли памятную доску морпеху Евгению Прохоренкову - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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В Симферополе открыли памятную доску морпеху Евгению Прохоренкову
В Симферополе открыли памятную доску морпеху Евгению Прохоренкову - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Симферополе открыли памятную доску морпеху Евгению Прохоренкову
В симферопольской школе-гимназии №39 состоялось торжественное открытие памятной доски в честь выпускника учреждения и участника спецоперации Евгения... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T10:34
2025-04-23T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В симферопольской школе-гимназии №39 состоялось торжественное открытие памятной доски в честь выпускника учреждения и участника спецоперации Евгения Прохоренкова. Об этом сообщили в администрации города.На церемонии присутствовали родственники героя, участники СВО, депутаты Государственного совета и симферопольского горсовета,педагоги и учащиеся школы."С 2000 по 2009 год он обучался в гимназии № 39. У Евгения было много друзей, и он всегда пользовался авторитетом среди сверстников", – говорится в сообщении.С началом специальной военной операции Евгений Прохоренко заключил контракт и вступил в ряды 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Дважды был ранен в боях, но продолжал службу. За проявленные мужество и отвагу был удостоен ордена Жукова и медали "За Отвагу", а позднее назначен командиром взвода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240906/otmechennaya-putinym-810-ya-brigada-chf-kto-oni-i-kakie-zadachi-vypolnyayut-1140183054.html
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герои сво, новости крыма, крым, симферополь, память
В Симферополе открыли памятную доску морпеху Евгению Прохоренкову

В Симферополе открыли памятную доску морпеху 810-й бригады ЧФ Евгению Прохоренкову

10:34 23.04.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ симферопольской школе № 39 открыли памятную доску участнику СВО, выпускнику школы Евгению Михайловичу Прохоренкову
В симферопольской школе № 39 открыли памятную доску участнику СВО, выпускнику школы Евгению Михайловичу Прохоренкову
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В симферопольской школе-гимназии №39 состоялось торжественное открытие памятной доски в честь выпускника учреждения и участника спецоперации Евгения Прохоренкова. Об этом сообщили в администрации города.
На церемонии присутствовали родственники героя, участники СВО, депутаты Государственного совета и симферопольского горсовета,педагоги и учащиеся школы.
"С 2000 по 2009 год он обучался в гимназии № 39. У Евгения было много друзей, и он всегда пользовался авторитетом среди сверстников", – говорится в сообщении.
С началом специальной военной операции Евгений Прохоренко заключил контракт и вступил в ряды 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Дважды был ранен в боях, но продолжал службу. За проявленные мужество и отвагу был удостоен ордена Жукова и медали "За Отвагу", а позднее назначен командиром взвода.
"Его жизнь трагически оборвалась при исполнении воинского долга 7 августа 2024 года. Указом президента Российской Федерации Прохоренков Евгений Михайлович был награжден Орденом Мужества (посмертно)", – заключили в администрации.
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