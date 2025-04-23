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Передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением - Швыдкой

Передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением - Швыдкой - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением - Швыдкой

Возможная передача скифского золота в частные коллекции стала бы преступлением и приговором нидерландскому правосудию. Такое заявление сделал специальный... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T08:34

2025-04-23T08:34

2025-04-23T08:34

скифское золото

михаил швыдкой

нидерланды

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новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Возможная передача скифского золота в частные коллекции стала бы преступлением и приговором нидерландскому правосудию. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет РИА Новости.Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее предположил, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров. При этом, по его словам, взывать к международным судам бессмысленно."Если оно уйдет в частные коллекции, то это будет самое постыдное, что могло произойти с этими вещами, - прокомментировал Швыдкой. - Это будет приговор нидерландскому правосудию, если, не дай Бог, это уйдет в частные коллекции. Это преступление. Это вообще недопустимое ни в каком правовом пространстве решение. Это окончательно дискредитирует нидерландское правосудие. Это грабеж".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на УралеКак в 1941 году спасали сокровища Херсонеса ТаврическогоВыпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скифское золото, михаил швыдкой, нидерланды, в мире, музеи крыма, новости, россия