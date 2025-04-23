https://crimea.ria.ru/20250423/v-azovskom-more-nachnut-vyraschivat-gigantskikh-krevetok-iz-azii-1145894383.html

В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии

В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии - РИА Новости Крым, 23.04.2025

В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии

В Азовском море стартует проект по разведению гигантских креветок Розенберга – вида из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T12:14

2025-04-23T12:14

2025-04-23T12:18

азовское море

новости

наука и технологии

россия

креветка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Азовском море стартует проект по разведению гигантских креветок Розенберга – вида из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.Ученые отмечают, что такой вид креветки отличается высокими темпами роста и ценными вкусовыми качествами. Самцы достигают до 32 сантиметров в длину и 250 граммов веса, самки – до 25 сантиметров и 200 граммов.Россия, по мнению ученых ВНИРО, также обладает потенциалом для промышленного разведения этого вида – особенно в южных регионах, таких как Азово-Черноморский бассейн.В настоящее время проводится преднерестовое выдерживание производителей. Уже успешно состоялся нерест первой самки, а также начато подращивание личинок. Особое внимание уделяют важной биологической особенности вида – зависимости ранних стадий развития от солоноватой воды. В естественной среде она составляет до 10-20 промилле.Помимо креветки Розенберга, специалисты Центра также ведут работы по другим перспективным объектам аквакультуры, включая австралийского красноклешневого рака, длиннопалого рака, тихоокеанскую устрицу и различные виды карповых рыб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльКреветок в Азовском море стало больше в 30 раз

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, новости, наука и технологии, россия, креветка