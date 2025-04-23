https://crimea.ria.ru/20250423/v-azovskom-more-nachnut-vyraschivat-gigantskikh-krevetok-iz-azii-1145894383.html
В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
В Азовском море стартует проект по разведению гигантских креветок Розенберга – вида из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T12:14
2025-04-23T12:14
2025-04-23T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Азовском море стартует проект по разведению гигантских креветок Розенберга – вида из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.Ученые отмечают, что такой вид креветки отличается высокими темпами роста и ценными вкусовыми качествами. Самцы достигают до 32 сантиметров в длину и 250 граммов веса, самки – до 25 сантиметров и 200 граммов.Россия, по мнению ученых ВНИРО, также обладает потенциалом для промышленного разведения этого вида – особенно в южных регионах, таких как Азово-Черноморский бассейн.В настоящее время проводится преднерестовое выдерживание производителей. Уже успешно состоялся нерест первой самки, а также начато подращивание личинок. Особое внимание уделяют важной биологической особенности вида – зависимости ранних стадий развития от солоноватой воды. В естественной среде она составляет до 10-20 промилле.Помимо креветки Розенберга, специалисты Центра также ведут работы по другим перспективным объектам аквакультуры, включая австралийского красноклешневого рака, длиннопалого рака, тихоокеанскую устрицу и различные виды карповых рыб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльКреветок в Азовском море стало больше в 30 раз
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азовское море, новости, наука и технологии, россия, креветка
В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Юго-Восточной Азии
12:14 23.04.2025 (обновлено: 12:18 23.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Азовском море стартует проект по разведению гигантских креветок Розенберга – вида из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ученые отмечают, что такой вид креветки отличается высокими темпами роста и ценными вкусовыми качествами. Самцы достигают до 32 сантиметров в длину и 250 граммов веса, самки – до 25 сантиметров и 200 граммов.
"Естественный ареал обитания этого вида – тропические пресноводные водоёмы Южной и Юго-Восточной Азии. Однако благодаря высоким вкусовым качествам и быстрым темпам роста креветка Розенберга получила большую популярность в искусственном выращивании по всему миру", – уточняют в институте.
Россия, по мнению ученых ВНИРО, также обладает потенциалом для промышленного разведения этого вида – особенно в южных регионах, таких как Азово-Черноморский бассейн.
В настоящее время проводится преднерестовое выдерживание производителей. Уже успешно состоялся нерест первой самки, а также начато подращивание личинок. Особое внимание уделяют важной биологической особенности вида – зависимости ранних стадий развития от солоноватой воды. В естественной среде она составляет до 10-20 промилле.
"Остро стоит вопрос определения оптимальной солености для подращивания особей на ранних этапах развития, а также установления наиболее эффективного периода и интенсивности опреснения воды в процессе культивирования особей", – отметил начальник Центра аквакультуры, кандидат биологических наук Антон Полин.
Помимо креветки Розенберга, специалисты Центра также ведут работы по другим перспективным объектам аквакультуры, включая австралийского красноклешневого рака, длиннопалого рака, тихоокеанскую устрицу и различные виды карповых рыб.
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